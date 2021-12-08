Трех ведьм задержали в Чечне по обвинению в оккультизме

В Чечне занятие колдовством считают таким же серьезным преступлением, как терроризм

В Грозном местные телевизионщики сняли сюжет о задержании сотрудниками полиции и 249-го отдельного специального моторизованного батальона «Юг» трех колдуний. У Хеды Дангаловой - одной из обвиняемых в оккультизме, изъяли банки с водой, камни, спички, детские и семейные фотографии от клиентов. Сама она говорит, что собирала обереги по святым местам и по ночам видит вещие сны и пророков.

Задержанная Хеда Дангалова. Фото: скриншот видео ЧГТРК «Грозный»

- На первый взгляд женщина - богобоязненная, но обряды и процедуры, которые она проводит с клиентами - не что иное, как колдовство, считает главный врач центра исламской медицины ЧР Адам Эльжуркаев, - комментирует за кадром корреспондент ЧГТРК «Грозный».

На чеченском языке Эльжуркаев провел с задержанными профилактическую беседу, отговаривая вмешиваться их в судьбы людей и идти за деньги на обман.

Фото: скриншот видео ЧГТРК «Грозный»

Мошенницу из села Гелдаган Хеду Исмаилову вычисляли дольше всех. Колдунья была замечена на улице под камерой наружного наблюдения, когда проводила ритуал - подкидывала свертки с солью в соседний двор. У нее нашли разные травы, кукол, записки с проклятиями «На жену, которая любит погулять» и заговорами «Если жена ушла к другому».

Задержанная Хеда Исмаилова. Фото: скриншот видео ЧГТРК «Грозный»

А жительница Грозного Камета Исмурзаева попалась на колдовстве уже не в первый раз - так сказал журналист. Раньше, по словам корреспондента, она профилировалась на гадании. А теперь у нее нашли сборник любовных заклинаний.

Набор для проведения магических ритуалов. Фото: скриншот видео ЧГТРК «Грозный»

- Несмотря на всю проводимую работу по пресечению колдовской деятельности, такие люди не прекращают свои занятия. Спрос рождает предложение, - подытожил автор сюжета.

Изъятое у одной из задержанных. Фото: скриншот видео ЧГТРК «Грозный»

В Чечне с оккультизмом активно борются уже несколько лет. Обычно названные «ведьмы» публично раскаиваются в содеянном или же становятся фигурантками уголовных дел, как мошенницы. В сюжетах на чеченском телевидении вид их деятельности относят к «более опасным, чем терроризм и наркомания».

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