В Чечне колдуньи избавляли людей от туберкулеза, псориаза и сглаза прямо в отделе полиции

В Чечне продолжается охота на ведьм Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чечне сотрудники батальона «Юг» Росгвардии вместе с коллегами из МВД устроили «охоту на ведьм». Итог рейда - поймали трех колдуний. Одна из них - пожилая жительница Чечни Зулай Курашева - даже после задержания продолжила публично доказывать, что она непростой человек. Приворот и обещание семейного благополучия – лишь малая часть того, чем она занимается. Пенсионерка убеждена, что владеет навыками гипноза.

Гадалки продолжали доказывать, что способны вылечить любой недуг

В актовом зале грозненского ОВД, куда доставили гадалок, развернулась целая битва экстрасенсов. Клиенткой Зулай выступила некая местная жительница средних лет. На кадрах видно, как колдунья брызгает ей в лицо водой, ловко играет руками и женщина в черном плачет и что-то ей рассказывает.

Лжецелительницы за деньги готовы были наладить личную жизнь местных жительниц и вылечить от любых болезней

При этом гадалка ее успокаивает, просит открыть глаза, из которых скатываются скупые слезы. Главный врач центра исламской медицины Адам Эльжуркаев уверен, что это проделки целительницы - это не гипноз, а одержимость злыми духами. В женщин, по мнению, Адама, вселились джинны.

Свечи церковные, иконы, написанные от руки молитвы, заговоренная вода и сборник гороскопов

Другая гадалка, пойманная силовиками, продолжала утверждать перед камерами, что не занималась приворотом, а исцеляла людей от недугов - от туберкулеза, псориаза и сглаза. Правда, женщину не смущало, что она «лечила» мусульман христианскими молитвами:

- Христианские молитвы помогают христианам, и то, если он болеет по душевной части, а не туберкулезом и другими заболеваниями, - отвечает ей главный врач центра исламской медицины Адам Эльжуркаев.

Женщина лечила не только болезни: порча, сглаз, венец безбрачия. Свечи церковные, иконы, написанные от руки молитвы, заговоренная вода и сборник гороскопов: все то, с помощью чего жительница Чечни пыталась устроить личную жизнь молодым клиенткам. Хвасталась, что умеет заговаривать не только воду, но и зубы, а еще своими связями.

- Ко мне из Саудовской Аравии столько шейхов приезжало, чтобы моими услугами воспользоваться, - твердила она клиенткам.

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