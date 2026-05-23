Волонтеры за пару часов нашли передержку для котят, но не успели. Фото: приют «Лучший друг»

Управляющая сети супермаркетов задушила котят прямо перед магазином на Ставрополье. Об инциденте рассказали жители Светлограда. Они требуют привлечь женщину к ответственности.

История развернулась у дверей супермаркета. Как рассказали в приюте для бездомных животных «Лучший друг», вечером 21 мая жительница Светлограда нашла коробку с четырьмя рыжими котятами. На вид им не больше месяца – видно, что они только недавно открыли глаза.

Сердобольная женщина купила пакет молока и разослала фото котят по местным пабликам – чтобы пристроить их в хорошие руки. Почти сразу на просьбу отозвалась зооволонтер. Она согласилась забрать их на передержку и пристроить по семьям. Но придя на место спустя два часа, она ужаснулась: в коробке лежало четыре мертвых котенка.

Как выяснилось на следующий день, это сделала управляющая магазином (которая в разговоре с неравнодушными призналась в содеянном).

«За пару часов жестоко расправилась с котятами», – возмутились волонтеры.

Волонтеры со скандалом пришли в магазин и начали говорить с управляющей. Сотрудница магазина объяснила, что таким образом хотела «избавить котят от страданий». Волонтеры расценили это по-другому и потребовали проверки полиции. Они считают, что женщину должны привлечь к ответственности по уголовной статье «Жестокое обращение с животными».

«Сообщение зарегистрировано в дежурной части ОМВД России “Петровский”», – сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикаций. Теперь определять грань между «избавлением от страданий» и живодерством будут они.

danil.yurkov@phkp.ru