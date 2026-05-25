В башенном комплексе Верхний Пуй в Ингушетии археологи разобрались, что три каменные постройки, которые ранее считались погребальными сооружениями, на самом деле оказались средневековыми сейлингами. Это столбообразные святилища, где раньше проходили моления.

«Помимо башни и петроглифов, здесь зафиксирована группа из примерно 15 склепов, а рядом с ними мы подробно осмотрели три каменные постройки, которые долгое время считали погребальными сооружениями. После детального осмотра стало понятно, что по кладке и конструкции они отличаются от склепов. Это три последовательно построенных сейлинга – святилища, где раньше проходили моления. Прямоугольный план, ширина около 90 сантиметров, отсутствие ниш для захоронений, усиленная площадка и стенка-платформа образуют единый культовый комплекс», – рассказали в школе каменщиков-реставраторов «Наследие».

Столпообразные святилища – наиболее многочисленная группа культовых памятников горной Ингушетии из камня, которые воздвигались, согласно местному фольклору, в месте, где человека убило молнией.

Ученые также рассказали, что выявленные объекты отличаются отсутствием ниш для захоронений, усиленной площадкой и стенками-платформами, которые образуют единый культовый комплекс.

«Сейчас для школы "Наследие" Верхний Пуй – это изученная, но еще не реставрированная территория. Мы задокументировали сейлинги и склепы, зафиксировали их текущее состояние и готовим базу для будущей консервации, раскопок и дальнейших исследований», – говорят археологи.

Горная Ингушетия продолжает открывать перед исследователями свои тайны и загадки, которые помогают лучше понять историю, культуру и традиции этого удивительного региона.

Верхний Пуй – небольшой башенный поселок замкового типа, расположенный около горы Молельня в Джейрахском районе республики. Состоит он из одной полубоевой, которая сохранилась на высоту четыре яруса, и нескольких полуразрушенных жилых башен.

