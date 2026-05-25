Из окна за всем происходящим наблюдала пожилая женщина. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

«Любовь – это Владикавказ» – только эта фраза в полной мере описывает видео, которым поделилась одна из жительниц Северной Осетии в своих соцсетях. На кадрах видно, как трое молодых парней поют под окнами многоквартирного дома серенаду на родном языке. Один из них играет на гитаре, остальные – поют. Ролик быстро завирусился и умилил тысячи пользователей.

Среди зеленых листьев на деревьях видно, что из окна за всем происходящим наблюдает пожилая женщина, вероятно, ненароком услышавшая музыкальные мотивы с улицы.

Видео: соцсети Во Владикавказе трое парней спели песню о любви под окнами многоэтажки

Было это выступление импровизированным уличным концертом или серенаду под окнами молодые люди адресовали какой-то девушке неясно, но пользователи в комментариях шутят:

«Влюбился волк, а страдает вся стая».

Один из них играет на гитаре, остальные – поют. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

Многие девушки под постом расстроились: их гештальт на песни под окном так и остался незакрытым, в то время как кому-то повезло услышать такой аккомпанемент под окнами. Некоторые даже стали оставлять свои адреса в комментариях в надежде проснуться ночью от живой музыки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как пятигорские полицейские помогли роженице быстро добраться до больницы. Они включили проблесковые маячки, выбрали самый быстрый и безопасный маршрут и повезли машину к роддому. По дороге держали связь с супругами, уточняли самочувствие будущей мамы. На выписку они тоже приехали, чтобы поздравить молодых родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С мигалками в роддом, с цветами на выписку: пятигорские полицейские помогли роженице быстро добраться в больницу

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru