FPV-дрон-камикадзе пополнил коллекцию музея. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске продолжает формироваться музей, посвящённый специальной военной операции. Посетители смогут увидеть здесь трофеи, личные вещи бойцов, документы и материалы, связанные с их боевым путём. Не сухие экспонаты «для галочки», а живые свидетельства того, через что прошли люди.

Недавно в коллекции появился экспонат, за которым стоит не просто история, а сама жизнь.

«Боец, который передал его руководителю фонда, однозначно в рубашке родился», - написал в своем канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.

трофеи и личные вещи бойцов займут свое место в экспозиции музея. Фото: администрация г. Кисловодска

Это FPV-дрон-камикадзе украинского производства, которым оператор управляет благодаря видео в реальном времени. Называется «Грим».

«Этот квадрокоптер попал мне в машину, когда мы ехали на передовой. Прямо в лобовое стекло», - рассказал боец.

Видео: соцсети главы Кисловодска Евгения Моисеева Боец передал в музей дрон, который врезался в лобовое стекло его "буханки"

Снаряд не разорвался чудом, его, понятное дело, в музей не повезли, разминировали на месте. А вот беспилотник привезли в Кисловодск. Теперь он станет одним из экспонатов нового музея.

«КП-Северный Кавказ» писала о том, как создается этот музей. Идею создания озвучил мэр города-курорта. Экспозиция должна быть доступна не только для местных жителей, но и для туристов, школьников, семей участников СВО и ветеранов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кисловодске планируют открыть музей СВО с трофеями и личными вещами

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru