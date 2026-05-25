В Кисловодске продолжает формироваться музей, посвящённый специальной военной операции. Посетители смогут увидеть здесь трофеи, личные вещи бойцов, документы и материалы, связанные с их боевым путём. Не сухие экспонаты «для галочки», а живые свидетельства того, через что прошли люди.
Недавно в коллекции появился экспонат, за которым стоит не просто история, а сама жизнь.
«Боец, который передал его руководителю фонда, однозначно в рубашке родился», - написал в своем канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Это FPV-дрон-камикадзе украинского производства, которым оператор управляет благодаря видео в реальном времени. Называется «Грим».
«Этот квадрокоптер попал мне в машину, когда мы ехали на передовой. Прямо в лобовое стекло», - рассказал боец.
Снаряд не разорвался чудом, его, понятное дело, в музей не повезли, разминировали на месте. А вот беспилотник привезли в Кисловодск. Теперь он станет одним из экспонатов нового музея.
«КП-Северный Кавказ» писала о том, как создается этот музей. Идею создания озвучил мэр города-курорта. Экспозиция должна быть доступна не только для местных жителей, но и для туристов, школьников, семей участников СВО и ветеранов.
