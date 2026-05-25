Кубинские спортсмены прилетели в Дагестан на чемпионат по борьбе.

Кубинская легенда спорта Михайн Лопес посетил Дагестан. Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе прилетел в Россию с серебряным призером Олимпиады и бойцом UFC Йоэлем Ромеро. Гости с Острова Свободы прилетели на резонансный матч по вольной борьбе между сборными Дагестана и Северной Осетии.

Титулованного кубинского спортсмена пригласил двукратный олимпийский чемпион из Дагестана Абдулрашид Садулаев. Коллега не смог ему отказать – все-таки на матчевой встрече собрался золотой состав легенд спорта из обеих республик.

Спортсменов встретил Абдулрашил Садулаев.

«Добро пожаловать в Мекку борьбы, старший брат», – скромно поприветствовал Махайна Лопеса Садулаев.

Латиноамериканские спортсмены прилетели в Дагестан к назначенной дате 23 мая. Вместо подготовки к предстоящим соревнованиям Садулаев выбрал лично сопроводить почетных гостей из аэропорта в Каспийск.

Кубинцев переправили на вертолете, по пути показали горные красоты Северного Кавказа и даже объяснили, что такое «аул».

Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес провел выходные в Дагестане

А после зрелищных соревнований спортсменов познакомили с еще одной гордостью Дагестана – пышными праздниками. Лопеса и Ромеро вытащили на танцпол и научили настоящей лезгинке. В зажигательный танец их увлекла Народная артистка РД Айшат Айсаева.

Пораженные красотами Дагестана борцы задержались после соревнований. Они отправились на одну из главных достопримечательностей республики – Сулакский каньон. Бесстрашные спортсмены остались под впечатлением от видов и гостеприимства местных.

Ранее в Дагестан приехал популярный блогер и модель Маттео Синета. Инфлюэнсер последовал популярному совету Ислама Махачева, который говорил, что за три года в Дагестане можно стать лучшим в единоборствах. Парень побрился наголо и стал по примеру местных мужчин днями пропадать в зале. Целей своего прибытия он не раскрывает, но регулярно принимает похвалу – за смелость и силу духа.

