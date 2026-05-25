МВД начало проверку убийства котят на Ставрополье. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управляющую магазина из Светлограда уволили после того, как она призналась, что задушила четверых котят у дверей магазина. Шокирующая история недавно разлетелась по сети. Зооволонтеры возмутились поступком женщины – она голыми руками расправилась с подкинутыми рыжиками. И оставила их в той же коробке у входа:

«Женщина сама призналась, что убила котиков. По словам волонтеров, прямо на глазах у школьников», – возмутилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Волонтеры за пару часов нашли передержку для котят, но не успели. Фото: приют «Лучший друг»

Сама женщина не увидела в своем поступке ничего странного. В разговоре с волонтерами она развела руками и объяснила: если котят выбросили, они все равно не выживут на улице. А она таким образом избавила их от страданий.

Руководство магазина не оценило такой логики. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в сети розничных магазинов, продолжать сотрудничать с таким человеком компания не намерена:

«Мы не приемлем жестокого обращения с животными и глубоко опечалены случившимся в Светлограде. Сотрудник отстранен от работы и будет уволен в ближайшее время. Мы приносим извинения всем, кому данный инцидент принес моральные страдания».

Напомним, полиция уже начала проверку по факту произошедшего. Общественники требуют привлечь женщину по статье «Жестокое обращение с животными».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Задушила, чтобы «не мучились»: сотрудница супермаркета убила четырех котят на Ставрополье – МВД начало проверку

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru