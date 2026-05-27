Еноты для региона Кавказских Минеральных Вод – явление не редкое. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

Еноты для региона Кавказских Минеральных Вод – явление не редкое. Особенно часто этих животных можно увидеть в Железноводске. Здесь они прогуливаются по Курортному парку: даже окружающие их не смущают – бесстрашные. С наступлением весны они особенно активизируются. Недавно в соцсетях появилось видео, как большой енот показался из леса и направился к птичьей кормушке.

Вероятно, предполагают пользователи сети, полоскун вышел в поисках провианта. Эти животные очень тактильны – людей не боятся, еду берут прямо из рук. Этот раз исключением не стал. Енот не только принял желанное лакомство из рук прохожих, но и дал себя поснимать.

Видео: соцсети В Железноводске енот вышел из леса и взял еду из рук прохожих

Местные даже предложили властям установить вдобавок к кормушкам для белок и птиц еще и кормушки для енотов. Полоскуны – хищники всеядные. Их устроит и сушеное мясо, и ягоды, и орехи с фруктами, и даже желуди.

Кстати, енот может и человека укусить за палец. Нет, он не станет его есть – просто такие уж у зверька повадки. Каждое лето власти Железноводска обращают внимание на эту проблему.

Например, в прошлом году в лапы енотов попали сразу несколько человек. Животные кусали людей во время кормежки – таким образом они коммуницируют с окружающими. Последствия подобных встреч могут быть плачевными.

Еноты-полоскуны – животные дикие, непривитые, за состоянием их здоровья никто не следит. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

Еноты-полоскуны – животные дикие, непривитые, за состоянием их здоровья никто не следит, и они могут переносить десятки болезней. Самое опасное из них – бешенство. Вирус попадает в кровь человека через слюну животного. Именно поэтому общаться с енотами нужно очень осторожно, а в идеале и вовсе свести близкий контакт к минимуму, чтобы не подвергать себя неоправданной опасности.

В прошлом году случаев неприятного контакта с полоскунами в Железноводске было настолько много, что в парке даже развесили предупреждающие таблички:

«Кормить енотов голыми руками нежелательно. Штраф – один палец».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Штраф – один палец»: еноты в Железноводске покусали людей во время кормежки

«Гостиница» под открытым небом: в Железноводске еноты зимуют на теплых трубах с минеральной водой

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru