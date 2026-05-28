Ежегодное послание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 28 мая 2026 года: прямая онлайн-трансляция

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

28 мая 2026 года состоится ежегодное послание губернатора Ставрополья. Владимир Владимиров по традиции обратится к жителям региона во время заседания краевой Думы. Следить за прямой онлайн-трансляцией можно будет с 10 утра по московскому времени на сайте «КП-Северный Кавказ». Видеоплеер размещен в конце статьи.

Одними из главных тем послания станет социальная политика, поддержка участников специальной военной операции, создание новых рабочих мест, развитие городов, сел и курортов, а также коммунального хозяйства, дорог и транспортной сети.

«То есть все то, с чем сталкивается каждый из нас в повседневной жизни и где есть потенциал для роста, – отметил Владимиров Владимиров. – Выражу свое видение того, как должен развиваться край, над какими задачами сосредоточится управленческая команда, что мы будем делать в ближайшие годы для развития региона и для улучшения жизни людей».

