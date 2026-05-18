18 мая 2026 года прошла традиционная прямая линия губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Он более полутора часов отвечал на вопросы жителей края.

Одними из главных тем традиционно стали проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поддержка участников СВО, состояние дорог. Помимо этого ставропольцы попросили обратить внимание на массовую гибель пчел и судьбу малокомплектных школ, а также прояснить, как в регионе пройдут выпускные.

Один из первых вопросов прозвучал от жительницы станицы Незлобной. Женщина пожаловалась на постоянные подтопления из-за плохого состояния построенной больше полувека назад ливневой канализации. Присутствовавший на прямой линии глава Георгиевского округа проблему признал и рассказал, что меры уже принимаются. Глава Ставрополья взял ситуацию на контроль, как и массовую гибель пчел в Ипатовском округе. Люди считают, дело в пестицидах, которыми кто-то обработал цветущий рапс.

Среди дозвонившихся был участник спецоперации. Он выразил желание работать после службы. Мужчина купил мини-экскаватор и «Газель», но не разобрался с оформлением документов. Губернатор поручил профильным ведомствам помочь ветерану СВО заключить соцконтракт.

К прояснению еще одного вопроса Владимир Владимиров попросил подключиться главу Невинномысска Михаила Миненкова. Родители боялись, что две малокомплектных школы в городе закроют. Им объяснили: грядущие перемены только в плюс и школьникам, и учителям.

Следующие распоряжения главы региона были связаны с проверкой капремонта крыш, после которого залило квартиры в Михайловске; устранением проблем с дорогами в Кисловодске, Минераловодском и Шпаковского округах и срочной корректировкой программы замены лифтов в многоквартирных домах.

Обращались к губернатору не только взрослые, но и дети. Учащиеся лицея №17 в Ставрополе уточнили, что будет с последними звонками 26 мая, если объявят беспилотную опасность. Владимир Владимиров заверил – система уже отлажена: если угрозы не будет, все пройдет как обычно. Если же в регионе зафиксируют дроны, решение о проведении линеек примут в зависимости от траектории и направления полета БПЛА.