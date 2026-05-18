График замены лифтов на Ставрополье скорректируют по поручению Владимирова

Жительница Ставрополя на прямой линии с губернатором края Владимиром Владимировым пожаловалась на плачевное состояние лифтов в своем доме. Женщина рассказала, что подъемники не работают уже три недели, а последний раз их меняли 33 года назад. Губернатор поручил краевому МинЖКХ срочно скорректировать программу замены лифтов в многоквартирных домах.

Владимир Владимиров потребовал проработать возможность сдвинуть график и заменить лифты в этом доме в первую очередь. Кроме того, он поручил в целом пересмотреть очередность замены подъемников по всему краю. Те дома, где ситуация наиболее сложная, нужно передвигать в графике на более ранние сроки.

«Те дома, в которых складывается наиболее сложная ситуация, нужно сдвигать в графике. Этот вопрос необходимо держать на постоянном контроле», – сказал губернатор.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru