Губернатор Ставрополья поручил разобраться с массовой гибелью пчел в Ипатово. Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Жительница Ипатова во время прямой линии с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым пожаловалась на массовую гибель пчел. По ее словам, кто-то обработал цветущий рапс пестицидами, и в тот же день насекомые начали умирать. Местные власти, как утверждает женщина, никак не реагируют и помощи не оказывают.

Губернатор взял ситуацию под личный контроль. Он поручил главе Ипатовского округа Вере Шейкиной разобраться в происшествии. На место должны выехать ветеринарные службы, чтобы оценить масштаб ущерба и зафиксировать гибель пчел. Также Владимиров дал задание установить владельцев полей, где проводилась обработка, и выяснить, кто именно распылял химикаты.

Отдельное поручение касается компенсации пострадавшим пчеловодам. Губернатор потребовал проработать вопрос о возмещении потерь тем, кто лишился своих пасек из-за халатного применения пестицидов.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru