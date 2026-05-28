Сирота с эпилепсией Магомедфазил Курбетов, который больше полугода ночевал на скамейке в Махачкале и доедал объедки у магазинов, наконец дождался помощи. После того, как история получила широкий резонанс в социальных сетях, с ним связались власти города. Чиновники пообещали решить вопрос с положенной по закону квартирой, заселили парня в гостиницу, предложили работу и даже пообещали помочь с поступлением в колледж.

Историю Магомедфазила рассказала одна из жительниц столицы Дагестана. Женщина каждый день по пути на работу видела парня, спящего на скамейке – и в дождь, и в снег. Пообщавшись с ним, она узнала, что Магомедфазил – круглый сирота. В 2021 году он выпустился из детского дома и остался совсем один. Сначала скитался по съемным квартирам, а когда цены на жилье поднялись и его пенсии перестало хватать на жизнь, молодой человек оказался на улице.

Положенную по закону квартиру чиновники не выдавали, ссылаясь на уйму бюрократической волокиты. Решить вопрос обещали до начала мая 2026 года, но весна подходила к концу, а квартиры у парня все еще не было.

«Государственные люди говорили, что отдадут 1 мая квартиру. И до сих пор не отдали. И до сих пор вот так мучаюсь. Потом они сказали, что через год отдадут. Но я знаю – не отдадут», – рассказывал Магомедфазил.

Сейчас парня уже разместили в гостинице. Фото: ЦУГ Махачкалы

Ситуацию парня усугубила эпилепсия. Приступы случаются постоянно. Найти работу с его диагнозом очень трудно.

Процесс сдвинулся с мертвой точки только после того, как история разлетелась по всем социальным сетям Дагестана. Люди стали требовать от чиновников справедливости, и те отреагировали. Прокуратура начала проверку, глава ЦУГ предложил Магомедфазилу временное место в пункте размещения.

Но самым значимым стало вмешательство администрации Махачкалы. Заместитель главы города Тимур Галбацов по поручению мэра Джамбулата Салавова лично встретился с Магомедфазилом.

Как сообщил чиновник, сейчас парня уже разместили в гостинице. Администрация занимается поиском съемной квартиры, где молодой человек будет жить до получения собственного жилья. Деньги на съём выделят местные меценаты.

Параллельно парню предложили работу в управлении архитектуры и градостроительства администрации Махачкалы. В мэрии уточнили, что в дальнейшем с учетом его навыков рассмотрят и другие варианты трудоустройства.

Также чиновники обещают помочь Магомедфазилу поступить в колледж и получить профессиональное образование.

«Ситуацию держим на контроле и продолжим оказывать необходимую поддержку», – добавил замглавы города.

