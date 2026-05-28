Ингушетия готовится к новой волне непогоды: в Карабулаке ввели режим ЧС

Село Троицкое приходит в себя после удара стихии. Фото: стоп-кадр видео ГУ МЧС России

Ситуация с паводками в Ингушетии остаётся напряжённой. Республика только начала оправляться от удара стихии, а метеорологи уже предупреждают: новая волна непогоды не за горами.

«КП-Северный Кавказ» ранее писала как регион пережил первый удар. Сильные дожди, обрушившиеся на Ингушетию 25 мая, привели к резкому подъёму воды в реке Сунжа. Уровень достиг неблагоприятных отметок - 285–290 см. До критической черты оставалось всего полметра.

Последствия оказались серьёзными. В Карабулаке затопило 19 частных домов и 84 придомовые территории, в селе Троицком - 24 домовладения и 48 придомовых участков. В селе ситуация сложилась серьезная, здесь пришлось эвакуировать жителей. 75 человек, 30 из них – дети разместили у родственников.

Всего за пару дней из затопленных районов откачали порядка трёх тонн воды. К вечеру 25 мая уровень воды в Сунже начал снижаться, а на следующий день в Троицком приступили к земляным работам: под автодорогой «Сунжа - Назрань» проложили дренажные трубы, чтобы отвести накопившуюся воду в русло реки.

В случае ЧС, власти смогут оперативно привлекать ресурсы и быстрее помогать пострадавшим. Фото: мэрия Карабулака

Казалось, угроза отступает. Но стихия подготовила новый удар. До конца мая в республике действует штормовое предупреждение. По данным республиканского управления МЧС, в Ингушетии ожидаются сильные дожди, грозы, град и очень сильный ветер порывами до 27 м/с. Спасатели готовятся к подъёму уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей.

Власти Карабулака обстановку, оценили ущерб от подтопления и приняли решение: ввести на территории муниципалитета режима ЧС. Всем службам дали поручения: провести аварийно-спасательные и восстановительные работы, а также предусмотреть комплекс превентивных мер. Режим ЧС позволяет оперативно привлекать ресурсы, координировать службы и быстрее помогать пострадавшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Улицы под водой, эвакуация и погибшие: ливни вновь топят Северный Кавказ

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru