Жертвоприношение - один из главных обрядов Курбан-Байрама.

Казалось бы, что может быть серьёзнее Курбан-байрама - одного из главных праздников в исламе. Но даже в такой священный день находится место для неожиданных моментов. В Ингушетии баран, предназначенный для жертвоприношения, пустился в бега. Очевидцы засняли необычную погоню на видео, и оно мгновенно разлетелось по соцсетям.

Оказалось, что Ингушетия - не единственное место, где в Курбан-байрам замечены беглые бараны. Аналогичные видео можно найти в соцсетях Оренбурга, Московской области и Кокшетау (Омская область). Бараны бегали по проезжей части, забегали во дворы и на спортивные площадки. Один из свидетелей в Оренбурге заметил, что баран «не разбирал дороги, лишь бы подальше от места предполагаемого заклания».

Курбан-байрам - один из главных мусульманских праздников.

Курбан-байрам - это праздник в память о пророке Ибрахиме, который был готов принести в жертву своего сына, но Аллах заменил его на барана. Поэтому жертвоприношение - один из главных обрядов дня. Удалось ли мужчине догнать животное в Ингушетии - история умалчивает. Но праздник, конечно, состоялся. В исламе жертвоприношение можно совершить в течение трёх дней, а если баран уж очень резвый - всегда найдётся другой.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru