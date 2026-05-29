«Домой не доехал, на звонки не отвечает»: сбежавшему из рабства на кирпичном заводе в Дагестане мужчине помогли прохожие в Ставрополе

Дмитрия привезли на кирпичный завод в Каспийск. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эта история еще не закончена. Ее главный герой пока еще не добрался домой. Но в ней есть и другие герои – те, кто не оставил спящего на улице человека в беде, накормили, одели и помогли со связью. А дальше тот сам взял судьбу в свои руки. Волонтеры движения «Альтернатива» рассказали о новом случае спасения из рабства на кирпичном заводе в Дагестане.

Дмитрий Иваненко в ноябре прошлого года приехал в Москву из Нижегородской области на заработки. На платформе станции к нему подошли вербовщики с предложением поработать в теплицах в Ставропольском крае за 100 000 рублей в месяц, мужчина согласился. Уже на въезде в Дагестан он понял, что едет не туда – Дмитрия привезли на кирпичный завод в Каспийск.

«Там сразу же забрали паспорт на «хранение» и телефон, потому что «не положено тут им пользоваться», объяснили, что нужно отработать пару месяцев и тогда отпустят с расчётом. Но в итоге спустя почти полгода Дмитрия так и не отпустили, и ни копейки не заплатили. Мужчина рассказал, что жил в суровых условиях – ночевали в вагончиках, мылись в тазиках, горячую еду давали один раз в день, вечером наливали спирт, который он не пил. В коллективе никто ни с кем не общался, так как там не доверяли друг другу, боялись доносов», – рассказали в «Альтернативе».

Прохожие накормили, переодели и купили телефон Дмитрию. Фото: сайт движения "Альтернатива".

В апреле этого года мужчина решился на побег. К счастью, у него получилось – на попутках он добрался до Ставрополя, где четыре дня жил на улице. В попытках узнать у прохожих, как добраться до выезда из города, ему встретились Максим и Андрей, которые вызвались помочь. Мужчины накормили, переодели, купили телефон Дмитрию, а также обратились в движение «Альтернатива». Именно они первую помощь попавшему в беду человеку, а дальше волонтеры организовали Дмитрию возвращение домой.

«Но домой он, к сожалению, так и не доехал – в момент пересадки ушёл из съемного жилья и перестал отвечать на звонки», – рассказали в группе волонтеров.

Сейчас не совсем ясно, то ли с Дмитрием что-то случилось, то ли он сам решил взять судьбу в свои руки. Но сам этот случай говорит о том, как важно не пройти мимо спящего на улице и нуждающегося в помощи человека.

