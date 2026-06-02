«Барбосину явно сбили»: губернатор Ставрополья не смог пройти мимо раненой на дороге собаки

Возможно, кто-то ищет свою собаку. Губернатор просит написать ему в соцсетях. Фото: соцсети Владимирова.

Трогательный пост появился в соцсетях губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Он поделился с подписчиками фотографиями собаки, которую спас, вероятно, после ДТП. Случилось это несколько дней назад.

«На днях, когда возвращался из рабочей поездки, увидел на обочине Старомарьевского шоссе в Ставрополе вот эту барбосину. Людей рядом не было, ее явно сбили. Пройти мимо не смог. Собаку отвез в ветклинику, ей там предстоит провести еще некоторое время прежде чем восстановится после травм», – написал он.

На фотографиях из ветеринарной клиники видно, что пес совсем молодой, даже щенок. Ему делают капельницу, вероятно, чтобы обезболить. Пока неясно, какие травмы у животного, но уже понятно, что пса в беде одного не бросят. Глава региона попросил откликнуться хозяев в соцсетях и на всякий случай дал еще адрес электронной почты.

«Как долечим, привезем. Если собака ничейная – буду заботиться сам», – сообщил он.

Этого пса спасли с трассы годом ранее. Фото: соцсети мэра Невинномысска.

Между тем, Владимиров не в первый раз помогает пострадавшим на трассе животным. В августе прошлого года, проезжая по делам по трассе «Кавказ» под Невинномысском, он увидел на дороге сбитую машиной собаку. Животное получило серьёзные травмы и не могло сдвинуться с места, а мимо на большой скорости мчались машины. Пес мог погибнуть под любой из них.

Глава края остановился, укутал в свой пиджак пострадавшее животное и повёз к чиновникам Невинномысска, чтобы те передали его ветеринарам. Об этом происшествии сообщил в своих соцсетях не сам Владимиров, а мэр Невинномысска Михаил Миненков. Позже он отчитался, что собаку пристроили в хорошие руки.

Хвостатое братство губернатора Владимирова. Фото: соцсети главы края.

К слову, у главы края уже есть «на воспитании» несколько четверолапых подопечных – лабрадор Лаки, одноглазая Бася, болонка Пуся и котята Черныш и Маня. У каждого питомца своя история. Лабрадора по кличке Лаки губернатору региона подарил коллектив. Мальтийскую болонку Пусю он с супругой подарили детям на Новый год.

Басю, которую в семье называют одноглазой пираткой, подобрали на трассе возле Татарки – она попала в аварию, но выжила. А Черныша и Маню нашли совсем крошечными в Минеральных Водах. Сам он называет своих подопечных «хвостатым братством».

