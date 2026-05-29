Спорт29 мая 2026 13:57

Самый дорогой вратарь Российской Премьер-лиги: футболиста из Северной Осетии оценили в 12 млн еврофото

Вероника УШИНСКАЯ
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Уроженец Северной Осетии Станислав Агкацев возглавил топ самых дорогих вратарей в Российской Премьер-лиге. Портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость вратаря клуба Краснодар и сборной России.

После завершения сезона 2025-26 года в РПЛ сервис подвел итоги. Его редакция назвала 23 лучших игрока и составила сборную из 11 игроков, которые показали самые впечатляющие результаты. На ворота они поставили 24-летнего спортсмена из Северной Осетии.

Станислав Агкацев. Фото: социальные сети героя публикации

С марта 2026 года его трансферная стоимость сильно выросла. Сейчас трансфер вратаря Краснодара оценивается в 12 млн евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона Агкацева признали лучшим вратарем РПЛ. Его удостоили премии «Вратарь года». Также он поставил рекорд по количеству отраженных пенальти.

Станислав Агкацев родился в 2002 году во Владикавказе. Он занимался футболом в местной школе, а в 15 лет начал обучение в академии ФК Краснодар. 7 сентября 2023 года он впервые сыграл за сборную России. А летом 2024 года Агкацев подписал контракт с «Краснодаром». Он будет действителен до 15 июня 2029 года.

В прошлом году Агкацева признавали лучшим вратарем РПЛ. Фото: ФК «Краснодар»

Ранее ставропольский футболист Матвей Сафонов с французским «ПСЖ» стал первым российским футболистом, который смог дважды подряд выйти в финал Лиги чемпионов. Сначала команда вышла в финал после матча с «Баварией», а позже сыграла вничью в ответном матче. Сделав пять сейвов, он получил оценку 6,8 (согласно данным статистического портала Sofascore).

