Всего в салоне находились семь человек.

Вечером 31 мая 2026 года в Тарумовском районе Дагестана возле населенного пункта Кочубей произошло ДТП, которое унесло жизнь первоклассника. По информации Главного управления МЧС по республике, минивэн Mercedes-Benz съехал в кювет и опрокинулся.

Машина вылетела с трассы и перевернулась.

«К месту происшествия были направлены дежурный караул 30-й пожарно-спасательной части и личный состав Тарумовского поисково-спасательного подразделения», – уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В момент аварии в салоне находились семь человек – двое взрослых и пятеро детей . В Центре медицины катастроф уточнили, что травмы получили все. Семилетний ребенок скончался на месте. Остальных пострадавших доставили в Кочубейскую медико-санитарную часть.

