На Ставрополье впервые объявили авиационную опасность: алгоритм действий озвучили в МЧС

30 мая на Ставрополье впервые с начала специально-военной операции была объявлена авиационная опасность. Сообщение, несмотря на то, что через 15 минут угроза была отменена, не на шутку встревожило жителей края. Что это такое и как действовать?

Как рассказали в МЧС России по Ставропольскому краю, сигнал «Авиационная опасность» предупреждает население об угрозе воздушного нападения противника, а также об опасности поражения населенного пункта с воздуха.

По данному сигналу необходимо:

Дома, если нет защитного сооружения гражданской обороны, подвала или паркинга:

– держитесь подальше от окон;

− отключите электричество, перекройте воду и газ;

− плотно закройте двери и окна, а также вентиляционные отверстия;

− возьмите с собой личные документы и деньги;

− при необходимости предупредите соседей, вдруг они не слышали сигнал;

− окажите помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;

− постарайтесь как можно быстрее дойти до защитного сооружения гражданской обороны, а если его нет, используйте подземные переходы и т.д. При отсутствии искусственных укрытий, используйте естественные – траншею, канаву, овраг, балку, лощину, яму и другие.

Кроме того, специалисты МЧС рекомендуют собрать всем «тревожный чемоданчик», в котором должны находиться аптечка первой помощи и необходимые для вас лекарства, запас воды и продуктов питания на трое суток, одноразовая посуда, средства личной гигиены, комплект белья и теплые вещи, фонарик с запасом батареек, спички, газовые зажигалки, перочинный ножом, нитки с иголкой, ножницы, средствами связи, с зарядными устройствами и сменными элементами питания.

В транспорте или на улице:

– сохраняйте спокойствие;

– покиньте транспортное средство;

– осмотритесь и визуально определите около себя надежное укрытие: подъезд дома, паркинг, подземный переход;

– не оставайтесь на открытой местности, как можно быстрее проследуйте в близлежащее укрытие;

– при отсутствии надежного укрытия выберите любое углубление на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты;

– находитесь в защищенном месте, пока атака не прекратится и не прозвучит сигнал отбоя.

На работе или учебе:

− прекратить работу или занятия, затем выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией, разработанной для организации;

− отключить наружное и внутреннее освещение, за исключением светильников маскировочного освещения;

− как можно быстрее занять место в защитном сооружении гражданской обороны или же в заглубленных помещениях – подвальные помещения, цокольные этажи, погреба;

− если персонал не может покинуть рабочее место, в связи со спецификой его деятельности, необходимо занять укрытие, оборудованное поблизости от рабочего места.

При отбое авиационной опасности не спешите выходить из укрытия, советуют эксперты. Внимательно смотрите под ноги. Не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы, а также незнакомые предметы.

Все эти правила действуют также при объявлении ракетной и беспилотной опасности.

