На Ставрополье впервые объявили авиационную опасность: алгоритм действий озвучили в МЧС

30 мая на Ставрополье впервые с начала специально-военной операции была объявлена авиационная опасность. Сообщение, несмотря на то, что через 15 минут угроза была отменена, не на шутку встревожило жителей края. Что это такое и как действовать?
Как рассказали в МЧС России по Ставропольскому краю, сигнал «Авиационная опасность» предупреждает население об угрозе воздушного нападения противника, а также об опасности поражения населенного пункта с воздуха.
По данному сигналу необходимо:
Дома, если нет защитного сооружения гражданской обороны, подвала или паркинга:
– держитесь подальше от окон;
− отключите электричество, перекройте воду и газ;
− плотно закройте двери и окна, а также вентиляционные отверстия;
− возьмите с собой личные документы и деньги;
− при необходимости предупредите соседей, вдруг они не слышали сигнал;
− окажите помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
− постарайтесь как можно быстрее дойти до защитного сооружения гражданской обороны, а если его нет, используйте подземные переходы и т.д. При отсутствии искусственных укрытий, используйте естественные – траншею, канаву, овраг, балку, лощину, яму и другие.
Кроме того, специалисты МЧС рекомендуют собрать всем «тревожный чемоданчик», в котором должны находиться аптечка первой помощи и необходимые для вас лекарства, запас воды и продуктов питания на трое суток, одноразовая посуда, средства личной гигиены, комплект белья и теплые вещи, фонарик с запасом батареек, спички, газовые зажигалки, перочинный ножом, нитки с иголкой, ножницы, средствами связи, с зарядными устройствами и сменными элементами питания.
В транспорте или на улице:
– сохраняйте спокойствие;
– покиньте транспортное средство;
– осмотритесь и визуально определите около себя надежное укрытие: подъезд дома, паркинг, подземный переход;
– не оставайтесь на открытой местности, как можно быстрее проследуйте в близлежащее укрытие;
– при отсутствии надежного укрытия выберите любое углубление на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты;
– находитесь в защищенном месте, пока атака не прекратится и не прозвучит сигнал отбоя.
На работе или учебе:
− прекратить работу или занятия, затем выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией, разработанной для организации;
− отключить наружное и внутреннее освещение, за исключением светильников маскировочного освещения;
− как можно быстрее занять место в защитном сооружении гражданской обороны или же в заглубленных помещениях – подвальные помещения, цокольные этажи, погреба;
− если персонал не может покинуть рабочее место, в связи со спецификой его деятельности, необходимо занять укрытие, оборудованное поблизости от рабочего места.
При отбое авиационной опасности не спешите выходить из укрытия, советуют эксперты. Внимательно смотрите под ноги. Не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы, а также незнакомые предметы.
Все эти правила действуют также при объявлении ракетной и беспилотной опасности.
