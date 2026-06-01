Из скандального зоопарка осталось вызволить только медведей. Фото: волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

В скандальном зоопарке в Дагестане осталось три медведя. Второй год неравнодушные люди пытаются спасти животных, пострадавших от рук недобросовестных содержателей подпольного центра в селе Рукель. «КП-Северный Кавказ» узнала судьбу оставшихся зверей, которые до сих пор ждут помощи.

Маскировавшийся под приют для больных зверей центр делал бизнес на крови диких животных. Львов, медведей, волков, змей и других животных содержали в живодерских условиях: без еды, в грязи и без необходимого лечения.

Суд постановил изъять их еще в 2024 году, но процесс спасения животных не может быть быстрым. На месте нового приюта должны быть заготовлены просторные комфортные вольеры, к нему должен быть обеспечен соответствующий трансфер. Небольшими партиями зоозащитники вывезли 44 особи. Последними в очереди оказались три медведя.

«Ребята, которые забирали львов, говорят, что у медведей еще более плохие условия: маленькие клетки, бетонные стены и узкое-узкое окошко. Медведи смотрели на них вслед и плакали», – рассказала руководитель зооцентра «Дино» Анжела Макарова корреспонденту «КП-Северный Кавказ».

Медведи живут в бетонной коробке с маленьким окошком. Фото: стоп-кадр видео очевидцев

Вскоре волонтеры планируют отправиться их вызволять. Это тоже задача со звездочкой: владельцы зоопарка все еще противятся исполнению решения суда и могут просто отказаться отдавать спасителям медведей. В прошлый раз, чтобы забрать животных, пришлось привлекать силовиков: в изъятии участвовали судебные приставы и Росгвардия.

Напомним, в нелегальном приюте держали более 40 животных, в том числе из Красной книги России. Зоопарк выставлял напоказ медведей, львов, волков, белохвостого орлана, белоголовых сипов, анаконд, беркута, питонов, удава, макак резус и яванскую, сервала, филинов и лис. Состояние всех зверей было плачевным: они страдали от голода, холода и кожных заболеваний.

При этом на лечение у них не было ни шанса. На территории центра, который заявлял себя как реабилитационный, не было даже ветеринарного кабинета. Сейчас большая часть животных в безопасности. Некоторые из них восстанавливаются в ленинградском зоопарке, другие – в волгоградском зооцентре.

danil.yurkov@phkp.ru