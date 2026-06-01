«Соорудили флаг из французских флажков»: жена Матвея Сафонова рассказала, как поддерживала его в финале Лиги чемпионов

Уроженец Ставропольского края футболист Матвей Сафонов стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА среди россиян. Почетное звание вратарь сборной России получил в составе французского ПСЖ, обыгравшего лондонский Арсенал в серии пенальти со счетом 4:3.
Среди самых больших фанатов оказалась жена спортсмена Марина Кондратюк. Она размахивала с трибун флагом России. Но поддержать супруга для нее было непросто.
Единственный российский триколор на трибунах был необычным – пластиковым, состоящим из трех отдельных блоков. Зрители гадали: неужели болельщикам запретили проносить флаг нашей страны? Некоторые теории зашли слишком далеко. Кто-то предполагал, что Марина соорудила государственный символ из нескольких пакетов. Но все оказалось гораздо проще – и менее конфликтно.
«Я купила [российский – Прим.] флаг и привезла его специально перед финалом Лиги Чемпионов. Но Матвей его забыл, о чем я не знала. В итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые составляли триколор Франции», – объяснила Марина.
Видео: Полина Лысюк
Матвей явно не ожидал такой поддержки. В сети есть видео, на котором российский футболист удивлен, когда видит, как счастливая супруга размахивает флагом с трибуны. Позже Марина вышла с триколором на поле и сфотографировалась с медалью на фоне празднующих парижан.
danil.yurkov@phkp.ru