«Соорудили флаг из французских флажков»: жена Матвея Сафонова рассказала, как поддерживала его в финале Лиги чемпионов

Марина Кондратюк трогательно болела за супруга. Фото: соцсети Марины Кондратюк

Уроженец Ставропольского края футболист Матвей Сафонов стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА среди россиян. Почетное звание вратарь сборной России получил в составе французского ПСЖ, обыгравшего лондонский Арсенал в серии пенальти со счетом 4:3.

Среди самых больших фанатов оказалась жена спортсмена Марина Кондратюк. Она размахивала с трибун флагом России. Но поддержать супруга для нее было непросто.

Единственный российский триколор на трибунах был необычным – пластиковым, состоящим из трех отдельных блоков. Зрители гадали: неужели болельщикам запретили проносить флаг нашей страны? Некоторые теории зашли слишком далеко. Кто-то предполагал, что Марина соорудила государственный символ из нескольких пакетов. Но все оказалось гораздо проще – и менее конфликтно.

Российский триколор на поле среди французских болельщиков. Фото: стоп-кадр видео Полины Лысенко

«Я купила [российский – Прим.] флаг и привезла его специально перед финалом Лиги Чемпионов. Но Матвей его забыл, о чем я не знала. В итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые составляли триколор Франции», – объяснила Марина.

Видео: Полина Лысюк Вратарь со Ставрополья Сафонов стал первым двукратным победителем ЛЧ из России

Матвей явно не ожидал такой поддержки. В сети есть видео, на котором российский футболист удивлен, когда видит, как счастливая супруга размахивает флагом с трибуны. Позже Марина вышла с триколором на поле и сфотографировалась с медалью на фоне празднующих парижан.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Ставрополец Сафонов первым из россиян дважды вышел в финал Лиги чемпионов

За матч в полуфинале Лиги чемпионов он сделал пять сейвов

«Тяжелый матч и важная победа»: Матвей Сафонов оказался одним из лучших в игре ПСЖ против «Марселя»

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru