Грозила смертная казнь: убийце своего врага и свидетельницы 30 лет спустя предъявили обвинение в Осетии

Преступники хладнокровно расправились и со случайной свидетельницей

В Северной Осетии завершилось расследование двойного убийства, совершенного 30 лет назад.

В августе 1996 года двое приятелей решили отомстить знакомому из-за возникшего ранее конфликта. Выпустив в мужчину четыре пули они поняли, что их заметила случайная прохожая. Они хладнокровно расправились и со свидетельницей.

«От полученного ранения она скончалась на месте происшествия. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, но через некоторое время скончался», – уточнили в пресс-службе СУ СКР по РСО-Алания.

Главный преступник успел скрыться за границей. Мужчину заочно заключили под стражу, а вот его его сообщника вполне реально. В 2013 году он получил большой срок.

Подозреваемого объявили в международный розыск. Долгие годы следователи совместно с сотрудниками полиции кропотливо собирали доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям. В том числе, они смогли найти свидетелей, поделившихся ценными сведениями.

«Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 55-летнему мужчине заочно предъявлено обвинение по статьям УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью скрыть другое преступление"», – уточнили в республиканском управлении СКР.

Если бы преступника поймали сразу, ему бы грозило от 8 до 15 лет лишения свободы или смертная казнь – мораторий на нее в России ввели только в апреле 1997 года.

КСТАТИ

Благодаря современным технологиям, с каждым годом уменьшается количество «висяков». Так, в 2025 году в России раскрыли почти 37 тысяч преступлений прошлых лет. Одним из важнейших инструментов криминалистики стал расширенный ДНК-анализ. Приходит на помощь и искусственный интеллект. Например, недавно нейросеть помогла раскрыть двойное убийство 27-летней давности. Она «дорисовала» нечеткие отпечатки с места преступления.

