Люди требуют обеспечить возможность нормально передвигаться по городу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как должна выглядеть доступная среда в городе? Можно представить идеальные тротуары и пандусы удобной ширины. Но это, конечно, фантазии мещан. Работники ЖКХ Дагестана считают, что людям нужно мыслить приземленнее. Удивительное решение коммунальщиков из города Избербаша представили возмущенные местные.

Это началось давно: люди просили обеспечить базовые потребности для жителей города – беспрепятственное перемещение по его тротуарам. Юристы направили официальную жалобу с требованием установить два пандуса. А когда получили отчет коммунальщиков, пришли в ужас. Вместо обычной бетонной или металлической конструкции на плиточные тротуары насыпали асфальтовую крошку, которая тут же развалилась по сторонам.

Люди возмутились ответом коммунальщиков. Фото: Монитор пациента и ЖКХ

«Не сделать, а обозначить присутствие. Не решить проблему, а создать видимость бурной деятельности. Пришли, что-то насыпали и ушли. Все. Миссия выполнена», – возмутились в общественной организации «Монитор пациента и ЖКХ».

Общественники считают такое отношение недопустимым. Юристы обещают разобраться со службами города и добиться обустройства городской среды, в которой на самом деле смогут жить люди.

Тем временем

В Ставропольском крае войну с коммунальщиками ведут жители краевой столицы. Жильцы домов по улице Тельмана внезапно узнали, что вдоль их тротуара будет установлена велодорожка. Причем для ее укладки будет необходимо снести клумбы и выкорчевать цветы и кустарники, высаженные местными. Люди возмущены: много лет они обустраивали придомовую территорию, чтобы теперь все снесли ради велосипедистов и самокатчиков.

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