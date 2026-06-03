Хотел проверить на бешенство: житель Ессентуков задавил собаку после того, как она укусила его сына

О происшествии стало известно после обращения местной жительницы в полицию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ессентуков стал фигурантом уголовного дела после гибели собаки, которую он сам разыскал и переехал на автомобиле. По словам мужчины, на такой шаг он пошел после того, как животное укусило его сына. Как объяснил ставрополец правоохранителям, он хотел выяснить, есть ли у собаки признаки бешенства.

О происшествии стало известно после обращения местной жительницы в полицию. Женщина рассказала, что увидела в одном из городских чатов сообщение о раненой собаке, которую неизвестный задавил на одной из улиц города.

На помощь животному сразу выехали волонтеры. Собаку доставили в ветеринарную клинику, где врачи пытались спасти ей жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми. Несмотря на усилия специалистов, животное погибло.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он рассказал свою версию событий Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ходе проверки сотрудники полиции установили предполагаемого виновника произошедшего – им оказался 44-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где он рассказал свою версию событий.

По его словам, ранее собака укусила его сына. После этого ставрополец решил найти животное и проверить, не больно ли оно бешенством. Для этого мужчина разыскал собаку и переехал на автомобиле. Правда, неясно, как именно подобная жестокость должна была помочь выявить признаки болезни.

«Мужчину доставили в городской отдел внутренних дел, где он сообщил, что собака укусила его сына. Чтобы узнать, имеются ли у нее признаки бешенства, гражданин нашел животное и задавил его», – рассказали в ГУ МВД России по СК.

По факту случившегося следственный отдел ОМВД России по городу Ессентуки возбудил уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего Фото: Ольга ЮШКОВА.

Напомним, вчера другая история с собакой получила широкий отклик на Ставрополье. Губернатор края Владимир Владимиров рассказал, что во время рабочей поездки заметил на обочине Старомарьевского шоссе сбитого пса. Животное лежало без хозяев рядом с дорогой и нуждалось в помощи. Он не смог оставить собаку в беде:

«Как долечим, привезем. Если собака ничейная – буду заботиться сам», – написал Владимиров.

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