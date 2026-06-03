3 млрд на восстановление и закрытие лагерей: с чем после разгула стихии столкнулись образовательные учреждения Кавказа

Стихия разрушила и повредила тысячи домов на Северном Кавказе. Фото: правительство РД

Дагестан и Чечня – наиболее пострадавшие регионы от разгула стихии, которая с небольшими перерывами терроризирует Северный Кавказ с марта. К восстановлению регионов активно подключился федеральный центр. В частности, Владимир Путин потребовал помочь с восстановлением даже неоформленного жилья в Дагестане.

Теперь прошло совещание с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова по восстановлению пострадавших объектов образования. Только в Дагестане таких – 130. Все они нуждаются в ремонте, кроме шести школ и одного детского сада, они признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации, сообщил врио главы республики Федор Щукин.

Как уточнил премьер-министр РД Магомед Рамазанов, 36 объектов получили сильные повреждения. В республике подсчитали, что на их восстановление потребуется 2 млрд 57 млн рублей. Эти деньги регион рассчитывает получить из резервного фонда правительства РФ. За счет республиканского бюджета отремонтируют менее пострадавшие 94 учреждения. На это уйдет 78,5 млн рублей.

Сергей Кравцов отметил, что поднимет в правительстве РФ этот вопрос. Его рассмотрели в среду, 3 июня.

«Кабмин России направит около 3 млрд рублей на строительство и капремонт школ, детсадов и колледжей в республиках Северного Кавказа. Более половины пострадавших школ расположены в сельской местности, зачастую они являются единственными в населенных пунктах. Прошу Минпросвещения оперативно направить средства и держать их освоение на контроле, чтобы все необходимые восстановительно-ремонтные работы были выполнены в полном объеме. Конечно же, нужно все успеть сделать к началу учебного года», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Магомед Рамазанов отметил, что в ряде случаев, чтобы справиться к сентябрю, целесообразнее приобрести здание из быстровозводимых конструкций.

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Отразилась непогода и на организации детского отдыха. В частности, в Чечне отменили первую смену в популярном детском лагере в горах неподалеку от села Беной Ножай-Юртовского района. Она должна была начаться 4 июня.

Как объяснило руководство учреждения, из-за размыва грунта и обвала горных пород уже пострадала инфраструктура, включая жилой корпус, забор и несколько участков на территории, и оползневые процессы продолжаются. Специалисты продолжают мониторить ситуацию. Решение о возобновлении приема детей будет приниматься исходя из обстановки.

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