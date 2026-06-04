«Промедление смерти подобно»: маршрут «Три ущелья» в Осетии становится опасным – люди просят власти обратить на это внимание

«Три ущелья» – это однодневный экскурсионный маршрут по Северной Осетии Фото: Елена БЕРГ. Перейти в Фотобанк КП

Затяжные дожди на Кавказе наделали много бед. В Минводах град побил десятки машин, в Дагестане всю весну затапливало целые города, а в Северной Осетии пострадал самый популярный среди туристов маршрут «Три ущелья». Местные гиды говорят, что эта территория становится опаснее с каждым днем – дожди и дорожные работы «превратили маршрут в сплошной кошмар».

«Три ущелья» – это однодневный экскурсионный маршрут по Северной Осетии. Он охватывает:

– Куртатинское ущелье (Фиагдон): здесь расположены высокогорный мужской монастырь, древние боевые башни в селении Цмити и Кадаргаванский каньон с «Тропой чудес».

– Даргавское ущелье (Даргавская котловина): оно знаменито «Городом мертвых» – это древний некрополь из почти сотни каменных склепов, откуда открывается вид на горы и реку Гизельдон.

– Кармадонское ущелье (Геналдонское): это место печально известно трагедией 2002 года, когда здесь сошел ледник Колка и унес жизни десятков человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова-младшего.

В эти места круглогодично стекаются путешественники со всей России. Местный гид Людмила Белоус беспокоится: если власти в ближайшее время не обратят внимание на состояние этих достопримечательностей, туристам попросту некуда будет ездить:

В эти места круглогодично стекаются путешественники со всей России Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Перевалы в состоянии, близком к полному краху. Я уже молчу о Кахтисаре, который тоже мог бы быть востребованным из-за своего величия, но и там все похоже на полный коллапс. Никому ничего не нужно. “Развитие туризма” – смешная фраза. Реально смешная, хотя и горькая одновременно. Что делать – никто не знает. Как делать – тем более. И ответов нет. Ни с какой стороны. Полный игнор наших обращений. А поток туристов заметно падает».

Помимо туристического упадка, страдают и жители горных районов. Если власти не обратят внимание на проблему, люди не смогут добираться домой:

«Услышьте нас, те, кто там, наверху. Пора уже начать что-то радикальное делать. Время пришло. Промедление смерти подобно, увы».

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