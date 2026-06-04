Сагид Муртазалиев* приговорен к пожизненному сроку. Фото: СКР

Южный окружной военный суд вынес пусть и заочный, но суровый приговор бывшему главе ПФР Дагестана Сагиду Муртазалиеву*. Экс-чиновника признали виновным в финансировании боевиков (он и сам признан террористом) и организации убийства сотрудников администрации Кизляря. Но до всех преступлений Муртазалиев* был вполне добропорядочным гражданином и даже чемпионом Олимпийских игр.

Биография Сагида Муртазалиева

Сагид Муртазалиев* родился 11 марта 1974 года в Махачкале. Семья была большая – помимо будущего олимпийского чемпиона было четыре брата и сестра. В детстве Сагид* переехал в Кизляр, где в 12 лет начал заниматься вольной борьбой.

В 1988 году Сагид* вернулся в родную Махачкалу. Усердные тренировки дали плоды в 1992 году, когда парень выиграл чемпионат России среди юношей. Вскоре тренер Муртазалиева* уехал работать в Турцию, а он сам отправился в Киев. На Украине он жил до 1996 года.

Сагид* занимался спортом с детства и стал чемпионом мира. Фото: федерация борьбы Дагестана

За время жизни за границей Муртазалиев* выступил на Олимпийских играх Атланте в 1996 году, где занял седьмое место. А после вернулся в Дагестан, поступил в университет. Но про спорт не забыл. На Чемпионате мира в 1999 году в Анкаре борец получил золото, а потом высшую награду он получил в 2000 году на Чемпионате Европы.

Но самое важное в 2000 году у Сагида* было выступление на Олимпийских играх в Сиднее. Он стал чемпионом. Спортсмен выступал в весовой категории до 97 килограммов. Кто же знал, что через несколько лет он начнет якшаться с террористами, сидя на должностях в правительстве.

С 2002 года Муртузалиев* занял должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Дагестана, в 2003 стал депутатом Народного Собрания, где просидел до 2007 года. Тогда его назначили главой Кизлярского района.

С 2010 года Сагид Муртузалиев* возглавил региональное отделение Пенсионного фонда России. С 2011 года снова избран депутатом Народного Собрания Республики Дагестан пятого созыва.

Где сейчас Сагид Муртазалиев

В июле 2015 года по СМИ пошла информация, что Муртазалиев* спонсировал терроризм и организовал убийства. После этого чиновник сбежал из России. Предварительно, он находится в ОАЭ. Еще тогда суд в Москве инициировал заочный арест.

Муртазалиев* стал чиновников в 2002 году. Фото: администрация Кизлярского района

За что экс-главу ПФР Дагестана Сагида Муртазалиева приговорили к пожизненному

Днем 4 июня 2026 года стало известно, что Сагида Муртазалиева* приговорили к пожизненному сроку. Заочно. Спустя десятилетие суд доказал вину бывшего чиновника в преступлениях. Совершал он их, пока был главой Кизлярского района и руководил ПФР.

По данным Южного окружного военного суда, с начала 2009 года на территории Кизлярского района действовало незаконное вооруженное формирование. Муртазалиев* решил поддержать боевиков. Через знакомого чиновник передал 2,7 млн рублей.

В июле 2010 года, когда Сагид* стал главой ПФР Дагестана, он решил организовать убийство замначальника отдела МВД по противодействию экстремизму в Кизляре, а также замначальника администрации Кизляра. Тут пригодились наработанные связи с НВФ.

Работал он вплоть до 2015 года, пока следствие не выявило причастность к преступлениям. Фото: администрация Кизлярского района

Чиновник обратился к боевикам с просьбой устранить вышеуказанных лиц. Преступники согласились это устроить за три миллиона рублей. В начале августа был расстрелян сотрудник МВД. Он умер на месте. В конце того же месяца из автомата выпустили очередь по сотруднику администрации. Но его успели спасти.

Сейчас следствие и суд доказали причастность Муртазалиева* в этих преступлениях. Его признали виновным по статьям «Содействие террористической деятельности», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Организация покушения на убийство».

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 000 рублей и лишением на основании ст. 48 УК РФ государственной награды – Ордена Почета», – говорится в материалах дела.

Также в счет государства суд взыскал 5,7 млн рублей. Приговор могут обжаловать, но вряд ли станут.

* Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

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