В Ингушетии в средневековом замке обнаружены склеп и каменная стела. Фото: соцсети полпреда президента в СКФО

В Ингушетии в средневековом замке «Башни двух жен (соперниц)» ученые обнаружили уникальные архитектурные сооружения – каменную стелу и склеп.

Этот башенный комплекс находится в труднодоступной местности горной Ингушетии, редкий турист видел их даже издалека. Средневековой шедевр ингушской архитектуры был построен с невиданным мастерством на узком обрывистом гребне, в труднодоступном месте, недалеко от села Вовнушки. Укрепление состояло их двух боевых башен с плоской крышей и защитными балкончиками на верхних этажах, объединенных каменной оборонительной стеной в единый замковый комплекс.

Ингушское название уникального сооружения «Шин энгара г1ала». По легенде он был построен двумя женщинами – женами одного человека. У каждой из них было по сыну. Женщины славились своим трудолюбием, жили богато и были очень дружны между собой, что считалось странным, ведь они были соперницами.

Через некоторое время муж погиб при сражении. Односельчане, всегда завидовавшие этой семье, невзлюбили соседок. Тогда вдовы наняли мастера башенного дела и построили на неприступном утесе две боевые башни, объединив их в один замок.

Сегодня в государственном реестре объектов культурного наследия республики включены две башни боевого типа и оборонительная стена, относящиеся к этому комплексу. Теперь специалисты ходатайствуют о включении в реестр вновь выявленных объектов.

После прохождения всех положенных процедур, каменная стела и склеп получат официальный охранный статус, что позволит обеспечить их юридическую и фактическую защиту.

Кроме того, в башенном комплексе «Бархане» Ингушетии были обнаружены еще 26 ранее неизвестных руинированных построек, которые, по мнению исследователей, также должны быть включены в реестр культурного наследия.

Архитектурный ансамбль «Бархане» является одним из наиболее значимых памятников горной Ингушетии. В настоящее время в государственном реестре числятся 23 объекта культурного наследия, находящихся на его территории, включая башни и склепы.

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