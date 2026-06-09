Пластика за гранью закона: в Махачкале будут судить женщину, калечившую клиенток липосакцией

Пациентки не подозревали, чем может закончиться процедура красоты. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировского района Махачкалы утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая оказывала услуги по пластической хирургии без лицензии. Отсутствие разрешительных документов не мешало женщине браться за сложные операции: липосакцию и липофилинг (пересадку жира). Всё происходило в помещениях, совершенно не приспособленных для медицинской деятельности.

Следствие установило: обвиняемая грубо нарушала правила асептики и антисептики, то есть даже элементарной стерильности в её «операционной» не было. После процедур пациенты не оставались под наблюдением медиков, а в случае осложнений экстренную помощь им не оказывали.

На первый взгляд косметологический кабинет выглядит солидно и профессионально. Фото: прокуратура РД

«От действий обвиняемой пострадали две женщины, которым причинен вред здоровью, в том числе тяжкий вред», - рассказали в прокуратуре Дагестана.

Уголовное дело уже направлено в Кировский районный суд Махачкалы. Женщину обвиняют по первой и второй частям статьи 238 УК РФ: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Максимальное наказание по этой статье - до шести лет лишения свободы. Но точный срок определит суд.

Это не первый случай в Дагестане, когда «липовые» хирурги и косметологи без лицензии калечат людей. «КП-Северный Кавказ» ранее писала, что в Махачкале закрыли косметологический кабинет, оборудованный в обычной квартире, где не соблюдались санитарные нормы. Инструменты не стерилизовали, одноразовые шприцы использовали несколько раз, а медпрепараты хранились в холодильнике рядом с квашеной капустой. После процедур в таких условиях одна из пациенток получила некроз тканей.

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