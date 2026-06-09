Троих верблюдов принудительно изымут из незаконного владения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Чиркейского водохранилища в Дагестане три верблюда содержались в ужасных условиях. Больше года их не изымали из незаконного владения (а сколько они так жили – страшно представить). Частник издевался над животными на потеху туристам. Но в ближайшее время все это должно закончится.

На днях на видео в очередной раз попал детеныш со взрослой верблюдицей. Их разделял маленький металлический загон. Животное в нем не могло ни сесть, ни лечь, ни даже развернуться. Одновременно с этим привязанный к забору верблюжонок пытается прижаться к маме, но не может.

Даже туристы начали возмущаться содержанию верблюдов. Фото: стоп-кадр видео

«Мать заперта в крошечном металлическом загоне, где буквально не может развернуться, сесть или сделать несколько шагов, а сами поводья у мамы и дитя настолько короткие, что даже повернуть голову становится невозможным. К тому же, детеныш лишен возможности получить ласку матери, так как их разделяет железная рама», – с ужасом рассказывают в социальных сетях.

Казалось бы, маленький забор, но по сути мучение для животных. Так, на привязи, верблюды стоят днями – в жару, ливни, холод. Владельцу словно плевать на состояние подопечных. Для него куда важнее показывать их и собирать деньги с туристов.

Верблюды содержатся в ужасных условиях в Дагестане

Это доказывает и судебное решение. Еще в августе 2025 года сотрудники Россельхознадзора с ужасом обнаружили на водохранилище верблюдов (двух самок и детеныша). У владельца на содержание экзотических зверей, разумеется, лицензии не было. А условия содержания были кошмарны.

Тогда через суд удалось добиться изъятия животных. 24 февраля 2026 года управление Россельхознадзора по Дагестану получило решение Буйнакского районного суда. По нему верблюдов должны были забрать из незаконного владения. Но предприниматель не спешил расставаться с живодерским бизнесом.

Верблюжонок пытался прибиться к маме, но не мог. Фото: стоп-кадр видео

«В связи с неисполнением гражданином судебного решения о запрете использования животных в культурно-зрелищных целях с нарушением законодательства в области обращения с животными судебным приставом-исполнителем Буйнакского МОСП УФССП по Республике Дагестан возбуждено исполнительное производство», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Теперь забирать верблюдов будут принудительно. Если понадобится, с участием правоохранительных органов. Несчастных передадут в настоящий зоопарк, где для них будут все необходимые условия для нормальной жизни, а не маленький загончик.

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