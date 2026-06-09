На фото Алекс и Маша из дербентского зоопарка. Фото: стоп-кадр видео зооцентра «Дино»

Жизнь этих трех медведей никак нельзя назвать сказочной. Долгие годы они жили в дагестанском нелегальном зоопарке – там им было выделено по маленькой клетке. На днях они освободились из заточения и впервые увидели свет и воду, которых так не хватало. Об этом рассказали спасшие зверей зоозащитники:

Спасенные из зоопарка в Дагестане медведи впервые увидели свет и достаточно воды Видео: зооцентр «Дино»

«Они приехали с места, где воды у них не было. В этом зверинце – зоопарком назвать его у меня язык не поворачивается – у них не было воды. Вода “привозная” и они ее очень-очень берегли. Всю дорогу медведи пили воду, по приезду сразу кинулись пить».

Больше всех впечатлилась медведица Маша – неестественно маленькое для взрослого медведя существо с редкой шерсткой. Животное бросилось купаться в небольшой поилке. Ее товарища Балу и более крупного медведя Алекса, которого содержали в отдельной клетке, искупали из шланга.

Маша бросилась купаться в поилке. Фото: стоп-кадр видео зооцентра «Дино»

«Содержать медведей без воды на Кавказе – жестоко. В нашем жарком регионе ребята уже хотят купаться», – рассказали в принявшем медведей волгоградском приюте Дино.

Сейчас измученных медведей обрабатывают от паразитов и кожных заболеваний. Учитывая состояние льва, которого два года назад увезли из того же приюта, состояние шерстки мишек не удивляет. В зооцентре утверждали, что пострадавших диких животных привозят на лечение, на деле же там не было даже кабинета ветеринара.

С полноценным обследованием придется временно подождать. Ветеринары боятся, что долгий переезд и новое место и так заставляет мишек переживать. Пока косолапым дают витамины и сбалансированную еду, также строят бассейн, чтобы бывшие пленники наконец почувствовали себя полноценными свободными хозяевами леса.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Годами не видели света: из живодерского зоопарка в Дагестане спасли трех медведей — зверинец почти опустел

Больные и голодные: пятерых львов спасли из скандального домашнего зоопарка в Дагестане

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru