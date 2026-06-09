Ролик о Дыньке и Арбузике растрогал даже суровых мужчин. Фото: стоп-кадр видео zhaklin_fares

В интернете появилось видео, от которого сложно сдержать слёзы. Короткий ролик, созданный с помощью нейросетей, рассказывает историю маленькой медведицы Дыньки и её друга Арбузика - щенка кавказской овчарки. За несколько дней видео разлетелось по соцсетям, собрало полторы сотни тысяч просмотров и заставило плакать даже суровых мужчин.

В основу легла реальная история, о которой писала «КП-Северный Кавказ». Весной 2026 года в Северной Осетии нашли маленькую медведицу в совершенно жутком состоянии. Её мать, по всей вероятности, убили браконьеры, а медвежонка наигрались и просто бросили. Малышка звала на помощь, она кричала как маленький ребенок. Душераздирающие крики услышал местный житель и сначала попытался помочь, но потом ему пришлось отлучиться. Кроха-медведица побежала за ним, но свалилась в ледяную горную реку и едва не утонула.

Спустя неделю после знакомства Дынька с Арбузиком не разлей вода. Фото: стоп-кадр видео Центра для диких животных «Земля прайда»

Затем началась большая операция по спасению. Волонтёры из Северной Осетии и зоозащитники преодолели тысячи километров, чтобы доставить маленькую медведицу, которую назвали Дынька, в подмосковный парк-приют «Земля прайда». Состояние Дыньки было критическим: у неё была сильнейшая глистная инвазия, признаки воспаления и настолько сильное истощение, что её называли «меховым скелетиком».

В приюте Дынька отчаянно боялась оставаться одна, постоянно плакала и требовала присутствия человека. И тогда сотрудники «Земли прайда» придумали, как заменить ей медвежью семью. Они познакомили её со щенком кавказской овчарки, который из-за своей лохматости был удивительно похож на маленького медвежонка. Щенка назвали Арбузик.

Сначала Дынька очень испугалась незваного гостя и пряталась от него. Но когда поняла, что «этот лохматый» не собирается её есть, а, наоборот, готов защищать, то успокоилась. Так родилась самая невероятная дружба, которая спасла медведице жизнь. Арбузик разрешает Дыньке то, что не позволял никому, например, есть из его миски.

Сейчас Дынька и Арбузик неразлучны. Фото: стоп-кадр видео Центра для диких животных «Земля прайда»

Создательница видео - девушка с ником Жаклин - призналась, что хотела просто написать восхищенный комментарий ребятам из «Земли прайда», которые выходили животных. А потом подумала: «Пусть мои комментарии будут такими». И с помощью искусственного интеллекта оживила историю неразлучной пары, сделав её невероятно трогательной и реалистичной.

Трогательный ролик о дружбе Дыньки и Арбузика Видео: соцсети zhaklin_fares

Ролик вызвал шквал эмоций. Пользователи благодарили автора ролика и волонтеров, которые спасли Дыньку. И особенно подчеркивали, что эта история тронула до глубины души.

«Я мужик 48 лет, и я плачу», «Невероятно трогательно! До слёз, особенно когда знаешь эту историю», «Автор ролика даже ребят из "Земли прайда" очень реалистично сделал». «Я что, сюда плакать прихожу?».

История Дыньки и Арбузика - маленькое чудо, в которое хочется верить. Они напоминают, что пока есть люди, которые умеют чувствовать чужую боль, значит, мир не безнадёжен.

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