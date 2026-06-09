День России – один из самых молодых государственных праздников в нашей стране Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Программа дополняется.

12 июня наша страна в 14 раз отметит День России (почему эта дата дважды значима – читайте здесь). В Ставрополе в честь праздника подготовили насыщенную программу мероприятий, которые пройдут не только в сам День России, но также до и после него. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, чем заняться в ближайшие дни.

Куда сходить в Ставрополе 10 июня 2026 года

В 10:00 начнется тематический кинопоказ «Это все о России» на базе лицея №38 (улица Шпаковская, 85).

В 11:00 виртуальную экскурсию в прошлое, рассказывающую историю государственных символов страны, проведет Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева (улица Мира, 382).

В полдень распахнет свои двери литературно-музыкальная гостиная «Услышать Россию сердцем» в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (улица Маршала Жукова, 14).

КСТАТИ

В День России на площади 200-летия в Ставрополе пройдет праздничная ярмарка с 8:00 до 16:00 покупателям предложат продукты от местных производителей.

Куда сходить в Ставрополе 11 июня 2026 года

В 10:00 Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского (улица Социалистическая, 1) приглашает читателей на интерактив «Игровая Пушкиниана: по Пушкинским местам России».

В парке Победы (улица Шпаковская, 111) праздновать День России начнут в 10:30. В это время начнется концерт с участием творческих коллективов «Тебе, Россия, посвящается!»; в 12:00 – концерт детской школы искусств «Душа России»; в 14:30 – программа «Вместе мы – Россия!»; в 16:00 – концертная программа студии «Ангелы Кавказа»; в 17:00 – праздничный концерт театра эстрады парка Победы.

В 14:00 зрителей приглашают на концерт «Россия в сердце навсегда!» в Детскую школу искусств №5 (улица Гоголя, 36А).

В 17:00 состоится патриотический концерт «Россия начинается с меня» в детском центре Орленок» (улица Трунова, 71).

Куда сходить в Ставрополе 12 июня 2026 года

В 10:15 и 13:15 Ставропольский краевой театр кукол (проспект Октябрьской Революции, 39) проведет творческий мастер-класс «Моя Россия».

В 11:00 Ставропольский краевой музей изобразительных искусств (улица Дзержинского, 115-119) покажет документальное кино о России, основанное на фондовых материалах. Здесь же можно будет посетить экскурсию по экспозициям и творческое занятие по экслибрису (книжный знак, удостоверяющий владельца книги – прим.) «Российский триколор».

Одновременно Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева запустит сетевой марафон живого слова «Россия в сердце моём: поэтический триколор» (улица Мира, 382), а возле драмтеатра (площадь Ленина, 1А) состоится уличная акция «Горжусь страной».

В полдень в Центральном парке культуры и отдыха (проспект Октябрьской Революции, 22) артисты Ставропольской государственной филармонии дадут концерт «Страна, где я».

В это же время в музее-усадьбе художника-академиста В.И. Смирнова с мемориалом К.Л. Хетагурова (улица Дзержинского, 105) начнется тематическая встреча «Коста Хетагуров и современность: сохранение памяти».

Также на 12:00 запланирован старт работы арт-площадки «Родные мотивы» в картинной галерее пейзажей художника П.М. Гречишкина (улица Михаила Морозова, 12).

В 16:00 на открытой площадке перед драматическим театром (площадь Ленина, 1А) состоится концерт «Сила единства».