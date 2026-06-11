Несколько улиц Ставрополя перекроют во время празднования Дня России. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе при подготовке и во время празднования Дня России перекроют несколько улиц в центре и на юге города. Ограничения введут 11 июня в 23:00 и продержат вплоть до конца суток 13 июня. Об этом сообщили в администрации краевой столицы.

Какие улицы Ставрополя перекроют на День России

- улица Генерала Маргелова (в обоих направлениях) и подъездные дороги к площади Святого Владимира;

- улица Морозова от Артема до Маршала;

- улица Маршала Жукова от Ленина до Морозова;

На юге города объезжать перекрытый участок предлагают по проспекту Российскому, улице Западный обход и Ивана Щипакина. Альтернативные маршруты в центре города придется искать самостоятельно.

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