Болотоход вместо маршрутки: спасатели отвезли школьников на ЕГЭ по размытой паводком дороге на Ставрополье

Спасатели доставили детей на экзамен на болотоходе. Фото: соцсети МЧС России по СК

Пора ЕГЭ - время, когда нервы на пределе не только у выпускников, но и у их родителей. От одного дня, от нескольких часов порой зависит будущее. И вот представьте: выпускники нарядные, задания выучены, ручки и паспорта с собой. А дороги нет. Разгулявшаяся на Ставрополье с конца мая стихия размыла ее так, что ни одна машина не пройдёт. А ехать сдавать экзамен нужно в соседнее село. Что делать?

В селе Воздвиженском Апанасенковского округа утро выпускников началось не с кофе и мандража, а с внезапного знакомства с болотоходом.

На помощь выпускникам пришла современная техника. Фото: соцсети МЧС России по СК

«Сотрудники МЧС Ставрополья совместно со спасателями ПАСС СК помогли детям из села Воздвиженское добраться до места сдачи ЕГЭ и благополучно вернуться домой. 11 детей и 3 взрослых сопровождающих преодолели опасную зону без происшествий. Для этого была использована спецтехника, а именно болотоход», - рассказали в краевом управлении МЧС России.

Благодаря спасателям школьники вовремя успели на экзамен, а после благополучно вернулись домой.

Тем временем на Ставрополье власти сообщают, что паводковая ситуация стабилизировалась, уровень воды в большинстве рек снижается.

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