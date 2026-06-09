Режим повышенной готовности сняли на Ставрополье спустя почти месяц

Режим повышенной готовности сняли на Ставрополье спустя три недели Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье спустя почти месяц сняли режим повышенной готовности. Его ввели в первой половине мая из-за паводковой ситуации на территории края. В отдельных округах даже вводился режим ЧС. Сейчас погода наладилась, уровень воды почти везде начал снижаться. Исключением стали несколько рек, но опасности населенным пунктам нет.

«Села Левокумка Минераловодского округа и Воздвиженское Апанасенковского округа – ситуация стабильная. Буденновск – уровень воды за сутки поднялся на пять сантиметров. Но до опасных отметок далеко – 2,9 метра. Ждем стабилизации обстановки в связи с уменьшением приточности: на Отказненском водохранилище существенно сократили сброс», – сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На контроле власти продолжают держать территории, где из-за майских ливней вводили режим ЧС. Это Изобильненский, Минераловодский и Георгиевский округа. Главам поручено оперативно завершить оценку ущерба, минЖКХ и минсоцзащиты – быстро и качественно отрабатывать заявки. Минприроды продолжает следить за ситуацией на реках.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru