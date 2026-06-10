«Новые люди» помогли детям на Ставрополье

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Вместо формальных визитов партия организовала для детей живое общение, спорт и адресную поддержку.

Так, команда Шпаковского округа приехала в детский дом «Солнышко» в городе Солнечнодольск. Активисты привезли подарки, устроили для ребят танцевальные баттлы, подвижные игры и завершили день чаепитием.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Также «Новые люди» провели день с воспитанниками местного детского дома в поселке Новый Янкуль. Партийцы привезли настольные игры, устроили соревнования и полноценный футбольный матч, в котором сыграли вместе с ребятами.

Депутат партии «Новые люди» Алексей Дзюба совместно с благотворительным фондом «Свет» организовал адресную помощь в Будённовске. Поддержку получили дети из местного общества инвалидов.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Каждому ребёнку, особенно оставшемуся без попечения родителей или оказавшемуся в трудной ситуации, жизненно важны внимание и опора. Наша задача - помогать не на словах, а делом: приехать, сыграть в футбол, выслушать, привезти то, что действительно нужно. Так мы укрепляем связи с социальными учреждения края, чтобы оказывать системную помощь детям, - отметил секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» в Ставропольском крае Альберт Михайлов.

Такие поездки - часть постоянной работы партии в регионе. Узнать больше о социальных проектах партии или присоединиться к волонтёрам можно по телефону: +7 (961) 461-35-35