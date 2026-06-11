Преступник был крайне удивлен, что его нашли спустя столько лет. Фото: СКР по КЧР

Безнадежное, казалось бы, уголовное дело об изнасиловании школьницы раскрыто в Карачаево-Черкесии. На это понадобилось 20 лет. Три насильника-педофила наверняка уже думали, что остались безнаказанными. Но спустя два десятилетия все же они ответят по закону за содеянное.

Происшествие случилось 1 сентября 2006 года. 14-летняя девочка после школьной линейки гуляла в парке «Зеленый остров» города Черкесска. Там на нее напала компания незнакомых молодых мужчин. Далее, говоря сухими фразами из милицейского протокола, «трое из них, применив физическое насилие, совершили в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, после чего скрылись».

В СКР по КЧР рассказали, что по горячим следам в то время такое преступление было крайне трудно раскрыть. Девочка в первый раз видела насильников, была в сильном стрессе.

«Несмотря на проведенные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, установить лиц, причастных к совершению указанного преступления, на тот момент не представилось возможным, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Под давлением улик насильник сдался и начал давать показания. Фото: СКР по КЧР

Тем не менее, следователи тщательно собрали все улики и задокументировали показания. Было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

Сегодня криминалисты благодаря современным технологиям все чаще обращают внимание на преступления прошлых лет и успешно расследуют их, вычисляя личности преступников, которые уже давно и забыли о своих похождениях. Так было и в этот раз. По одежде потерпевшей провели современную молекулярно-генетическую экспертизу, которая позволила выявить генотипы преступников и поставить их на федеральный учет.

«С учетом новых технологий в 2016 году удалось установить круг потенциально подозреваемых лиц, провести комплекс мероприятий с потерпевшей и задержать одного из фигурантов», – рассказали в СКР.

Его уже признали виновным и осудили. Оставалось найти еще двоих подельников. Сегодня это, как утверждают криминалисты, дело только времени.

По одежде потерпевшей провели молекулярно-генетическую экспертизу, которая позволила выявить генотипы преступников. Фото: СКР по КЧР

В июне 2026 года в результате проверки по геномной базе было выявлено совпадение с ДНК-профилем жителя Карачаево-Черкесии. Следователи СКР вместе с оперативниками МВД по КЧР разыскали и задержали мужчину. Он сначала все отрицал, но под тяжестью собранных улик все-таки признал вину в преступлении.

В процессе работы также была установлена личность и третьего насильника, но он, согласно полученным данным, уже давно умер.

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