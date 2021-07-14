«На голове выросли рога»: стали известны подробности убийства школьницы в Черкесске

Фото с места происшествия: пресс-служба ГУ МВД по КЧР

Стали известны подробности убийства школьницы в Черкесске. Тело 14-летней девочки нашли 14 июля 2021 года в подъезде 4-этажного дома по адресу, где она жила. Предполагаемого убийцу, он жил по соседству, задержали по горячим следам. Тот уже сознался в содеянном в отделе полиции.

Как сообщил сайту stav.kp.ru источник в правоохранительных органах, школьница была задушена. И, возможно, перед этим изнасилована. На допросе 34-летний житель Черкесска объяснил полицейским, что убил школьницу во время полового акта из-за... выросших рогов на ее голове.

Фото подозреваемого в убийстве

Мужчина пояснил, что девочка добровольно зашла в его квартиру, куда он позвал ее якобы помочь разобраться с компьютером. И без принуждения, утверждает задержанный, она вступила с ним интимную связь. Душить он ее стал прямо во время полового акта, потому что у нее «выросли рога и уши», а лицо стало безобразным.

Затем тело школьницы подозреваемый завернул в штору и оставил в квартире. Заметив, что у дома работают полицейские, мужчина попытался ввести их в заблуждение, сказав, что девочка не ладила с матерью. Пока сотрудники МВД переключили внимание на нее, он пытался вынести тело. В объяснения, что он случайно его нашел, уже никто не поверил.

Напомним, сотрудники ОМВД города с полуночи 13 июля разыскивали ребенка после звонка ее 55-летней матери в дежурную службу. Женщина сообщила, что дочь ушла в магазин и долгое время не возвращается. После подозреваемый попытался незаметно вывезти тело школьницы, но в итоге бросил его в подъезде и попытался скрыться. Вскоре он был пойман как главный подозреваемый.

В настоящий момент мужчина задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Заведено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительной информации, мужчина ранее уже был судим за изнасилование и убийство малолетнего ребенка.

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