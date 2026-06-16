таким серебряное кольцо дошло до наших дней. Фото: стоп-кадр видео Школы каменщиков-реставраторов "Наследие"

Специалисты школы каменщиков-реставраторов «Наследие» показали серебряный перстень, найденный при раскопках башенного комплекса Гирети в Ингушетии. Это не просто украшение, а артефакт, который переворачивает представление о том, как средневековые горцы носили свои драгоценности.

Учёные уверены: перстень никогда не носили на пальце.

Вокруг кольца сохранилось множество нитей. Для археолога это важная подсказка. Раньше перстни часто пришивали к одежде и использовали как часть декоративных композиций: на поясе или на нагрудных элементах. В Гирети есть целая группа подобных находок.

Серебряный перстень нашли в древней ингушской башне Видео: соцсети школы каменщиков-реставраторов "Наследие"

«Такое фиксируется у мордвы, у этих народов есть целые наборы таких перстней, которые крепились к поясным украшениям. Видимо, здесь мы сталкиваемся с такой же практикой, когда перстень пришивался к элементу одежды», - рассказывает штатный археолог Дмитрий Мадуров.

Археологи признаются, что благодаря таким находкам они лучше понимают, как жили и как себя показывали люди прошлой эпохи. Что они считали красивым, как сочетали металл, ткань и орнамент. И что для них драгоценности были не просто украшением, а знаком статуса, памяти, преемственности.

Древние башни хранят много тайн. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Это не первое удивительное открытие, сделанной в башенных комплексах Ингушетии. «КП-Северный Кавказ» писала, что задолго до появления современных удобств у жителей башен были свои душевые. В башне №5 комплекса Нижний Пуй внимание учёных привлёк цокольный этаж. Там они обнаружили аккуратно вымощенный камнем участок пола, который занимал не всё помещение, а только его часть. Рядом был канализационный выход, уходящий прямо в скальное ущелье.

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