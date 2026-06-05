Т-Банк договорился на ПМЭФ о развитии сотрудничества с Правительством Ставропольского края

На площадке XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) соглашение о долгосрочном сотрудничестве заключили Т-Банк и Правительство Ставропольского края. Партнеры займутся цифровой трансформацией региональной экономики и повышением качества жизни населения края.

Банк также намерен участвовать в социально-экономическом развитии края и повышении его инвестиционной привлекательности.

Документ подписали председатель совета директоров Группы Т-Технологии Алексей Малиновский и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Сотрудничество с государственными органами власти на местах — это продолжение нашей комплексной работы в регионах, позволяющее обеспечить системный стратегический подход к социально-экономическому развитию конкретных территорий. Использование потенциала Группы позволит реализовывать проекты, которые обеспечат дополнительный стимул для развития региональной экономики и создадут долгосрочный эффект для территорий и их жителей. Каждый третий житель России уже является клиентом Т — это более 55 млн пользователей наших сервисов и продуктов. Популярность Т среди российского бизнеса также растет: каждый четвертый представитель МСБ и больше половины из топ-400 крупнейших компаний России — наши клиенты. Суммарно мы обслуживаем более 1 млн предпринимателей и компаний, — прокомментировал подписание Алексей Малиновский.