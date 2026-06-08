Слишком поздно обратились к медикам: в Дагестане директора частного детсада обвиняют в гибели ребенка

В октябре 2025 года родители привезли в детсад маленькую девочку Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ребенок в Дагестане погиб из-за халатности директора частного детского сада. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике, местная жительница обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей.

Являясь индивидуальным предпринимателем, женщина открыла круглосуточное дошкольное учреждение, в котором взялась присматривать за маленькими детьми до шести лет. Вот только организация детского сада позже вызвала много вопросов у следователей, так как в ходе проверки обнаружились грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и закона о защите прав потребителей.

В октябре 2025 года родители привезли в детсад маленькую девочку, а женщина приняла ее без необходимых медицинских документов и проведения обязательного первичного медицинского осмотра.

Во время нахождения в детском саду ребенку резко стало хуже, но директор детсада не стала бить тревогу и не организовала оказание квалифицированной медицинской помощи и госпитализацию, хотя налицо были все признаки заболевания, требующие немедленного медицинского вмешательства.

Чуть позже, видя, что состояние малолетней воспитанницы становится все хуже, она все-таки обратилась за помощью к медикам.

«Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончалась», – рассказали в пресс-службе Су СКР по Дагестану.

На данный момент следствие собрало всю доказательственную базу и направило уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дело уйдет в суд.

Напомним, происшествия в детских садах Дагестана происходят с пугающей регулярностью. Так, в селе Великент в Дербентском районе республики малышка-воспитанница упала на ветхом полу и получила травму, из-за которой скончалась. Обветшавший детсад в Дагестане начали ремонтировать только после смерти ребенка.

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