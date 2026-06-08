Мухаммад с невестой устроили масштабное торжество. Фото: стоп-кадр видео Мухаммада Биттуева

Так уж вышло, что любой праздник в республиках Северного Кавказа принято отмечать с размахом. Чем только не удивляли кавказские свадьбы: роскошными кортежами и сумасшедшими трюками, симбиозами культур и трогательными историями. На этот раз отличиться решил блогер-миллионник из КБР Мухаммад Биттуев, устроив торжество, фишкой которого стал гигантский свадебный торт.

Блогер и музыкант Биттуев родом из Кабардино-Балкарии. Он стал популярен после участия в команде инфлюэнсеров Карины Кросс. О помолвке 30-летнего исполнителя стало известно в конце апреля. Его невеста – молодая косметолог Гуварша из Дагестана.

Молодожены устроили креативный выход жениха и невесты. Фото: стоп-кадр видео Мухаммада Биттуева

А в начале июня сыграли пышную свадьбу, празднование которой растянулось на несколько дней. Встреча молодоженов стала особенно зрелищным событием. Выход жениха оформили в стиле появления на сцене спортивных борцов: в боксерских перчатках и с чемпионским поясом.

Скромная невеста тоже внесла перчинки в свой выход: она появилась под песню, посвященную Дагестану и сделала жест пальцем, который обычно показывают бойцы ММА после победы – палец вверх, означающий, что победа случилась не по воле человека, а по воле Всевышнего.

«Когда она с тобой всегда за любую суету», – трогательно подписал свадебное видео Мухаммад

Блогер из Нальчика Биттуев сыграл свадьбу и удивил гостей четырехметровым тортом Видео: соцсети Мухаммада Биттуева

Самая зрелищная часть торжества – разрезание торта высотой 3,7 метра. Чтобы добраться до верхушки кондитерского шедевра в 12 ярусов, пришлось вызывать строительный подъемник. Даже первый кусок забравшиеся наверх молодожены отрубили с соответствующим национальным колоритом – настоящей шашкой.

С легкой руки звездных гостей блогеров торт окрестили «самым большим в России». Правда официально учет рекордов высоты свадебного торта никто не ведет – по крайней мере в нашей стране. Поэтому молодожены вполне могли зарегистрировать его в книге рекордов России – но в череде свадебных хлопот вряд ли нашли на это минутку.

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