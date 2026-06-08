Неожиданный дуэт скрипачки и лебедя тронул жителей Владикавказа. Фото: стоп-кадр видео Нонны Алферовой

С приходом теплой погоды на Северный Кавказ люди стали выходить на улицы, во дворы и в парки. Вместе с этим из разных уголков региона посыпались трогательные истории и интересные замечания об окружающей природе. Так, взорвавшее местный интернет видео записали в старейшем парке Северной Осетии – центральном парке Владикавказа.

На завирусившемся ролике играет хрупкая скрипачка, а подпевает ей лебедь из местного пруда. Птица кружит на воде под каменным мостиком, на котором стоит исполнительница, и ритмично выкрикивает под мотив.

Ласкающим слух этот звук, конечно, не назвать – все-таки лебеди – далеко не певчие птицы. Но местных тронуло такое проявление неравнодушия к искусству.

Во владикавказском парке заметили трогательный дуэт скрипачки и лебедя Видео: соцсети Нонны Алферовой

«Пока больше кашель, чем вокал – но старание засчитано!» – написали местные.

Ролик опубликовала сама скрипачка. Нонна Алферова давно появляется в парке Владикавказа и радует местных игрой на инструменте. Вероятно, привыкший к музицированию лебедь настолько привык к искусству, что решил внести свою лепту – и не зря. Теперь он местная интернет-звезда.

Менее радостная история вокруг пернатых развивается и в Ставрополе. Местные жители горой встали на защиту дикой утки с выводком детенышей. Пернатая семья оказалась в опасности по воле жителей многоэтажки, стоящей неподалеку от небольшого пруда.

Недовольные кваканьем лягушек местные жители потребовали засыпать водоем. Зоозащитники выступили против: они считают, что осушать водоем в период, когда земноводные и птицы выращивают птенцов, жестоко.

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