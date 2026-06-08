Блогер приехал в республику с семьей. Фото: стоп-кадр видео Александра Шумского

«Ни в коем случае не езжайте в отпуск на Кавказ. Тем более на машине» – так предупреждали автоблогера Александра Шумского перед поездкой в Кабардино-Балкарию. Ему говорили: «Здесь разводят, опасные дороги, гаишники цепляются к номерам». Путешественник решил самостоятельно проверить все стереотипы – и влюбился в республику.

Первое, с чем столкнулся блогер на дорогах в Кабардино-Балкарии, — скот на проезжей части. Отары баранов, табуны лошадей и стада коров не просто вальяжно гуляют по асфальту – они могут часами перекрывать проезд по горной трассе.

«Я не могу проехать, потому что по встречке, получается, надо объезжать. Что делать?» – спросил Шумский у местного инспектора.

Главная проблема для водителя в республике - скот на дороге. Фото: стоп-кадр видео Александра Шумского

Ответ его удивил: «По ПДД ты должен подождать, пока они пройдут». И даже если они стоят, по закону водитель не имеет права объезжать. За объезд по встречке через сплошную можно получить штраф 7,5 тысячи рублей или лишение прав до полугода, а при повторном нарушении – до года.

Местные гаишники, конечно, признали: в республике к этому относятся с пониманием и вряд ли будут штрафовать. Но блогер пообещал добиться правды и отправил запрос в ГАИ с просьбой дать разъяснения, как объезжать живность на дороге, чтобы не лишиться прав.

А вот другая деталь кавказских водителей очень понравилась блогеру: он заметил, что местные автомобилисты включают аварийку, чтобы предупредить о предстоящем резком торможении или препятствии. Например, когда пропускают пешехода или карету скорой помощи.

«Это просто мегакрутая фишка, которую нужно перенимать по всей стране», – уверен Шумский.

Самой неожиданной деталью поездки блогера стала встреча с главой республики Казбеком Коковым. Он лично прокатил гостя на своем УАЗе «Патриот». Они проехались по новой трассе от Чегемских водопадов до села Булун.

«Раньше 27 километров горной грунтовки занимали полтора часа, а теперь – минут 30», – рассказал глава.

Путешественника поразило гостеприимство местных. Фото: стоп-кадр видео Александра Шумского

Автоблогер похвалил соотношение цены и качества на национальную кухню: он со своей семьей попробовал местный шашлык и шурпу – сытный суп на бараньем или говяжьем бульоне, который считают визитной карточкой Кабардино-Балкарии.

Конечно, Шумский с семьей увидел главные достопримечательности – Голубые озера, Язык Тролля, озеро Гижгит и оказались у подножия Эльбруса. Но больше, чем красивые виды, автоблогера впечатлили люди:

«Республика небольшая, чуть более 900 тысяч человек, причем достаточно компактная. Это вам не Якутия, которая по размерам, как три Франции. Все рядом живут, многие друг друга знают, многие родственники, поэтому она очень дружная. Кабардино-Балкария отличается от общего Кавказа какой-то особенной добротой и доверием к людям, открытостью».

Гостя поразило доверие местных: на Языке Тролля он не мог оплатить счет в кафе – не было интернета. Тогда ему разрешили спуститься и сделать перевод уже у подножья горы.

Но Шумский заметил и недостатки: чтобы подняться на подъемник на вершину Эльбруса, семье из четырех человек нужно больше 12 тысяч рублей. Это бьет по карману туристов из столицы – а о местных и говорить не стоит. Не каждый может себе такое позволить.

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