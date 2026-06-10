Господдержка и экономия при эксплуатации: почему в Кавказских Минеральных Водах актуален электромобиль

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute

Кавказские Минеральные Воды — это пять городов-курортов в радиусе 30 км: жители постоянно курсируют между Пятигорском, Кисловодском, Ессентуками, Железноводском и Минеральными Водами. Ежедневный пробег здесь выше среднероссийского, а значит, и расходы на топливо ощутимее. Добавьте к этому горный рельеф, который «съедает» литры бензина на подъёмах, — и становится понятно, почему вопрос стоимости владения автомобилем в КМВ стоит острее, чем в равнинных городах. Электромобиль EVOLUTE i-JOY меняет саму логику этих трат.

Экономия при эксплуатации EVOLUTE i-JOY впечатляет: стоимость зарядки в разы ниже заправки бензином, особенно при зарядке по от городской сети, а техническое обслуживание электромобиля обходится значительно дешевле за счет отсутствия сложных агрегатов трансмиссии, что дает возможность экономить на замене масла и фильтров. Суммарная экономия на топливе и обслуживании может достигать до полумиллиона рублей в год! Владельцы электромобилей также пользуются бесплатным проездом по платным федеральным трассам М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и другим, и освобождены от оплаты муниципальных парковочных мест в ряде городов.

Фото: пресс-служба Evolute

Кузов EVOLUTE i-JOY полностью оцинкован, что особенно актуально для региона с переменчивым климатом. Электродвигатель мощностью 163 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8 секунд, а емкость тяговой батареи 51,87 кВт•ч позволяет проехать до 386 км на одном заряде. Быстрая зарядка от 30% до 80% занимает всего 18 минут.

Уже в базовой комплектации EVOLUTE i-JOY оснащен камерами кругового обзора 360°, обогревом передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Просторный салон с величиной колесной базы 2 715 мм, багажник объемом свыше 500 л и панорамная крыша в топовой версии делают i-JOY идеальным выбором для рациональных покупателей из КМВ.

Городской электрокроссовер EVOLUTE i-JOY самый доступный** в России, с учетом госсубсидии, которая позволяет компенсировать до 35% от стоимости (но не более 925 тыс. рублей), его цена начинается от 1,899 млн рублей. Для жителей КМВ это означает возможность приобрести современный технологичный кроссовер по цене базового седана с двигателем внутреннего сгорания.

Фото: пресс-служба Evolute

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1*, четыре года подряд удерживающий лидерство на российском рынке. По итогам марта 2026 года он вышел на первое место в сегменте автомобилей на новых источниках энергии. Производятся эти электромобили на специализированном заводе полного цикла в Липецкой области.

Узнать подробности и записаться на тест-драйв можно на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

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