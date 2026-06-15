Глаз больше не закрывается: жительница Махачкалы полгода мучается после блефаропластики за 20 тысяч рублей

Пострадавшая надеется на лучшее и готовится к операции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вместо «свежего взгляда» – бессонница, проблемы со зрением и вечно открытый глаз. История Фатима [все имена изменены – Прим.] из Махачкалы, решившей сэкономить на пластической операции, всколыхнула соцсети Дагестана. Женщина сделала блефаропластику у старой знакомой за 20 тысяч рублей, а в итоге уже полгода не может нормально спать, потому что веко просто не закрывается.

Фатима обратилась к своей давней знакомой Марьям, которая пообещала сделать операцию всего за 20 тысяч рублей. При том, что в республике цена коррекции формы век, в зависимости от объема вмешательства, стартует от 25 000 рублей и может достигать 40, 60 и даже 120 тысяч.

Сразу после процедуры веко перестало полностью смыкаться. Хирург успокоила пациентку, мол, это просто отёк после операции, скоро всё пройдёт. Но время шло, а состояние не улучшалось. У Фатимы появились серьёзные проблемы со сном и зрением. Чтобы хоть как-то уснуть, девушке приходится фиксировать веко пластырем.

Через полгода мучений Фатима обратилась к другому специалисту. Диагноз оказался страшным: во время операции ей отрезали лишние 3-4 миллиметра кожи. Исправить такую «работу» можно только путём пересадки кожи, а это новая операция и новые риски.

Любое хирургическое вмешательство лучше проводить в стенах клиники. Фото: Алексей ФОКИН.

Когда Фатима попыталась добиться справедливости, вместо извинений она услышала оправдания от самой Марьям, а затем и угрозы расправы от её матери. Несмотря на серьёзность ситуации, девушка пока не идёт в суд – её останавливает беременность бывшей приятельницы-хирурга.

Сейчас Фатима проходит реабилитационные процедуры, делает специальный массаж и надеется на лучшее. Медики осторожно дают прогнозы, что в будущем веко всё-таки удастся сомкнуть.

История получила широкий резонанс и дошла до правоохранителей. В Следкоме Дагестана начали проверку. Хирург может попасть под следствие за незаконную медицинскую деятельность и за то, что её услуги чуть не убили пациентку.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, оказывавших медицинские услуги, истребована необходимая медицинская документация, назначены экспертные исследования, а также организованы иные необходимые мероприятия», – рассказали в СУ СК России по Республике Дагестан.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К сожалению, история Фатимы в Дагестане – не единичный случай. Часто появляются новости о закрытии нелегальных салонов красоты, где «специалисты» без лицензий и медицинского образования калечат людей за низкие цены.

В мае этого года Роспотребнадзор накрыл подпольную операционную в обычной махачкалинской квартире на улице Магомеда Гаджиева. «КП-Северный Кавказ» писала, что проверяющие обнаружили шокирующую картину: отсутствие лицензий, одноразовые шприцы, которые использовали повторно, препараты, хранившиеся в обычном холодильнике вперемешку с продуктами. И как итог – некроз, который развился у одной из посетительниц этого салона.

Фатима сейчас делает массажи и молится, чтобы веко наконец-то сомкнулось. А её знакомая, возможно, «шьёт» следующую клиентку. Потому что спрос на «дёшево и быстро», увы, пока превышает предложение здравого смысла.

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