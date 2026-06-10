Кефир объединяет: в Кисловодске пройдёт новый гастрофестиваль кисломолочных напитков

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП
Знаете ли вы, что Кисловодск - родина российского кефира? По легенде, именно отсюда в начале прошлого века в Центральную Россию привезли первые грибки. История всенародно любимого напитка начиналась со шпионского задания и романтичного похищения. Так что неудивительно, что именно в городе-курорте пройдет первый фестиваль кефира.
Кефирный гастрофест стартует 12 июня на Курортном бульваре. Организаторы обещают программу, которая соединит курортную атмосферу, семейный отдых, гастрономию и культуру народов Кавказа.
«Кисловодск считается родиной кефира. И у каждого народа многонационального Кисловодска есть своя разновидность кефира! Об этом и будем говорить и гордиться нашим общинами и диаспорами через объединяющий всех фестиваль кефира», - рассказал в своих соцсетях глава города-курорта Евгений Моисеев.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
12 июня, 12:00
Программа стартует с танцевальной разминки под названием «Утренний кефир-заряд». Будут работать этнодворы народов Кавказа, детская зона «Кефирные реки, молочные берега», площадки, где можно будет попробовать кефир, тан, айран, мацони и ряженку.
13 июня, 11:00
Второй день фестиваля откроют творческие мастер-классы. Также в программе также запланирован концерт оркестра штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.
14 июня, 16:00
Фестиваль завершит кинопоказ под открытым небом и этно-дискотека.
В администрации города выразили уверенность, что первый фестиваль кефира станет заметным событием июньских праздников и со временем превратится в новую городскую традицию.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru