Кефир объединяет: в Кисловодске пройдёт новый гастрофестиваль кисломолочных напитков

Кефирный гастрофестиваль развернется на Курортном бульваре. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Знаете ли вы, что Кисловодск - родина российского кефира? По легенде, именно отсюда в начале прошлого века в Центральную Россию привезли первые грибки. История всенародно любимого напитка начиналась со шпионского задания и романтичного похищения. Так что неудивительно, что именно в городе-курорте пройдет первый фестиваль кефира.

Кефирный гастрофест стартует 12 июня на Курортном бульваре. Организаторы обещают программу, которая соединит курортную атмосферу, семейный отдых, гастрономию и культуру народов Кавказа.

«Кисловодск считается родиной кефира. И у каждого народа многонационального Кисловодска есть своя разновидность кефира! Об этом и будем говорить и гордиться нашим общинами и диаспорами через объединяющий всех фестиваль кефира», - рассказал в своих соцсетях глава города-курорта Евгений Моисеев.

На национальных подворьях можно будет познакомиться с культурой и кухней народов Кавказа. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Программа фестиваля Кефира в Кисловодске 2026

12 июня, 12:00

Программа стартует с танцевальной разминки под названием «Утренний кефир-заряд». Будут работать этнодворы народов Кавказа, детская зона «Кефирные реки, молочные берега», площадки, где можно будет попробовать кефир, тан, айран, мацони и ряженку.

13 июня, 11:00

Второй день фестиваля откроют творческие мастер-классы. Также в программе также запланирован концерт оркестра штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

14 июня, 16:00

Фестиваль завершит кинопоказ под открытым небом и этно-дискотека.

В администрации города выразили уверенность, что первый фестиваль кефира станет заметным событием июньских праздников и со временем превратится в новую городскую традицию.

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